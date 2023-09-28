Українці в Польщі стають жертвами шахрайства: як не потрапити на гачок

Жінка тримає в руках телефон. Фото: google.com

Українці, які проживають у Польщі, часто стають жертвами шахрайства. Зловмисники використовують для своїх махінацій платіжну систему ВLІК.

Про це повідомляє YAVP.

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"ВLІК — це платіжний механізм, завдяки якому можна швидко та легко розплачуватися за покупки в стаціонарному чи онлайн магазині, а також мобільних додатках, вносити та знімати готівку з банкоматів, переказувати кошти іншій особі, використовуючи її номер телефону. Для оплати за допомогою коду BLIK не потрібна платіжна картка", — пояснює видання.

Зазначається, що шахраї контактують з жертвами через месенджери та соціальні мережі, видаючи себе за родичів або друзів. Вони намагаються отримати в повідомленнях платіжний код BLIK. Зловмисники просять позичити кошти та закликають створити код платежу й передати його.

Також шахраї можуть видавати себе за банківських працівників і просять підтвердити особисту інформацію. Потім створюють BLIK-коди, що нібито блокують рахунок, хоча за їх допомогою знімають кошти у банкоматі. Або ж зламують акаунти українських біженців у соцмережах, просять у друзів позичити гроші й передати BLIK-коди. Часто використовують для своїх схем OLX, видаючи себе за покупців.

Як уникнути шахрайства

Щоб не стати жертвою шахраїв через BLIK, слід дотримуватися таких рекомендацій:

Перевіряйте, кому ви передаєте мобільні платіжні коди.

Не діліться персональними даними, навіть якщо вимагає банк.

Перевіряйте суму під час переказів через BLIK.

Не переходьте за посиланнями з невідомих мобільних номерів.

Перед входом у банківський рахунок перевіряйте правильність вебадреси.

Нагадаємо, що поліція в Одеській області розкрила схему обману, де жінка вигадувала історії про родичів військовослужбовців та вимагала гроші для їхнього лікування у госпіталі. Після виявлення схеми їй загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі.