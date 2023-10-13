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Українці в трьох містах можуть отримати грошову допомогу: як зареєструватися

13 жовтня 2023 05:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Українці в трьох містах можуть отримати грошову допомогу: як зареєструватися
Жінка тримає гаманець із грішми в руках. Фото: Pexels
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мешканці й не тільки трьох українських міст можуть отримати грошові виплати. Допомогу українцям надає громадська організація Голос Ромні у партнерстві з міжнародною некомерційною організацією Mercy Corps.

Про це повідомляє TO4KA.FUN.

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Хто може отримати грошову допомогу

Зазначається, що зареєструватися можуть внутрішньо переміщені особи та жителі окремих категорій уразливості в Ужгороді, Кривому Розі та Запоріжжі.

Для отримання допомоги, домогосподарства мають відповідати соціально-економічному критерію та вимогам уразливості. Якщо ви вже раніше отримували допомогу, то щоб зареєструватися для нової, має пройти 5 місяців після одноразової тримісячної допомоги або 2 місяці після тримісячної допомоги у вигляді трьох щомісячних платежів.

Серед пріоритетних категорій громадян люди поважного віку від 60 років, люди з інвалідністю, маргіналізовані спільноти (роми, ЛГБТІК+ та ін.), люди з тяжкими хронічними захворюваннями.

Хто матиме перевагу в наданні грошової допомоги

За соціально-економічними критеріями перевагу матимуть домогосподарства у такому порядку пріоритетності:

  • переміщені за останні 30 днів із районів, розташованих за 30 км від активних бойових дій або з тимчасово окупованих територій;
  • проживають у районах активних бойових дій;
  • мешкають на звільнених територіях, що перебували під тимчасовою окупацією;
  • перебувають у стані переміщення понад 30 днів з районів, розташованих на відстані 30 кілометрів від активних бойових дій або з тимчасово окупованих та звільнених територій, що перебували під тимчасовою окупацією.

Перелік критерій вразливості домогосподарств:

  • проживають у колективних центрах, у пошкодженому внаслідок бойових дій житлі чи безпритульні;
  • з людьми з інвалідністю;
  • багатодітні — 3 і більше дітей віком до 18 років, які мають лише одного з батьків;
  • з одним або кількома дітьми віком до 18 років;
  • з вагітними жінками або жінками, що годують грудьми;
  • з людьми похилого віку від 60 років;
  • які очолює одна одинока/кілька одиноких людей похилого віку від 60 років;
  • безробітні люди передпенсійного віку 50-59 років, які не мають пенсії чи іншого джерела доходу;
  • з людьми з тяжкими хронічними захворюваннями.

Де можна зареєструватися на отримання допомоги

Щоб отримати виплати, записатися на реєстрацію можна з понеділка по п’ятницю 10:00-17:00 (технічна перерва 13:00-14:00) за номерами:

  • Запоріжжя — 0685571021;
  • Кривий Ріг — 0953826998;
  • Ужгород — 0688142788.

Після вказівок оператора, якщо ви проходите за однією з вище зазначених категорій, потрібно прийти до офісу Голос Ромні та пройти реєстрацію, а після цього чекати на рішення про допомогу від Mercy Corps, що може зайняти до 4−6 тижнів.

Учасники, які були зареєстровані, отримують SMS від Mercy Corps щодо нарахування чи відмови у наданні грошової допомоги. Фінансова допомога перераховується на банківську картку, яку було вказано під час процедури реєстрації.

Нагадаємо, що українці можуть отримати фінансову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Розмір виплат — 3,6 тис. грн на одну людину.

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