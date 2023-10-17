Готівка в Україні — скільки зараз грошей на руках у громадян

Гаманець та банківські карти. Фото: Unplush

В Україні з початку 2023 року фіксують скорочення попиту на готівкові кошти проти аналогічного періоду минулого року. На початок жовтня в обігу перебуває майже 728 млрд гривень у готівці.

Такі дані навів Національний банк України (НБУ).

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Детальніше про частку готівки

У НБУ зазначають, що динаміка готівкових коштів є традиційним сезонним трендом і навіть на тлі номінального зростання її обсягів спостерігається повільна, проте стійка тенденція до скорочення частки готівки у загальній структурі грошової маси.

"За дев’ять місяців 2023 року попит на готівку дещо знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року", — наголошує регулятор.

За інформацією Нацбанку, в готівковому обороті перебуває більш ніж 2,7 млрд купюр на суму 721,3 млрд гривень. Також "на руках" українців — 14,4 млрд монет загальною вартістю 6,4 млрд гривень, без врахування пам’ятних та інвестиційних.

Водночас, як зауважують в НБУ, такий показник на 11,8 млрд гривень, або на 1,6% вищий, ніж було у січні 2023 року (716,1 млрд грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, що у вересні поточного року серед громадян серйозно збільшився попит на купівлю готівкової та безготівкової валюти у банках. Так, минулого місяця населення придбало більш ніж 2 млрд доларів.

Також ми писали, що з 3 жовтня Національний банк України (НБУ) перейшов на новий режим — до керованої гнучкості валютного курсу. Регулятор з кінця липня 2022 року утримував офіційний курс гривні на рівні 36,56 грн/дол.