Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Українці відмовляються від готівки: скільки зараз грошей "на руках" arrow

Українці відмовляються від готівки: скільки зараз грошей "на руках"

17 жовтня 2023 11:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Готівка в Україні — скільки зараз грошей на руках у громадян
Гаманець та банківські карти. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з початку 2023 року фіксують скорочення попиту на готівкові кошти проти аналогічного періоду минулого року. На початок жовтня в обігу перебуває майже 728 млрд гривень у готівці.

Такі дані навів Національний банк України (НБУ).

Читайте також:

Детальніше про частку готівки

У НБУ зазначають, що динаміка готівкових коштів є традиційним сезонним трендом і навіть на тлі номінального зростання її обсягів спостерігається повільна, проте стійка тенденція до скорочення частки готівки у загальній структурі грошової маси.

"За дев’ять місяців 2023 року попит на готівку дещо знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року", — наголошує регулятор.

За інформацією Нацбанку, в готівковому обороті перебуває більш ніж 2,7 млрд купюр на суму 721,3 млрд гривень. Також "на руках" українців — 14,4 млрд монет загальною вартістю 6,4 млрд гривень, без врахування пам’ятних та інвестиційних.

Водночас, як зауважують в НБУ, такий показник на 11,8 млрд гривень, або на 1,6% вищий, ніж було у січні 2023 року (716,1 млрд грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, що у вересні поточного року серед громадян серйозно збільшився попит на купівлю готівкової та безготівкової валюти у банках. Так, минулого місяця населення придбало більш ніж 2 млрд доларів.

Також ми писали, що з 3 жовтня Національний банк України (НБУ) перейшов на новий режим — до керованої гнучкості валютного курсу. Регулятор з кінця липня 2022 року утримував офіційний курс гривні на рівні 36,56 грн/дол.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз