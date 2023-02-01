Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Українці збільшили кількість переказів коштів через ПриватБанк з-за кордону: рейтинг країн arrow

Українці збільшили кількість переказів коштів через ПриватБанк з-за кордону: рейтинг країн

1 лютого 2023 08:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Перекази через ПриватБанк — скільки українці відправили з-за кордону грошей
Загалом здійснили понад 28 мільйонів міжнародних грошових переказів
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Минулого року 4,5 мільйона українців переказали з-за кордону через сервіси ПриватБанку 9,3 млрд доларів. Загалом здійснили понад 28 мільйонів міжнародних грошових переказів.

Такі навели у пресслужбі державної фінустанови.

Читайте також:

Як змінився обсяг переказів

Як зауважив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, протягом минулого року кількість здійснених міжнародних переказів підвищилась на 16%, а скупна сума — на 7%.

"В умовах війни міжнародні перекази в Україні стали все більше діджитальними. У 2022 році майже 97% клієнтів ПриватБанку отримували перекази виключно на картки через Приват24 та інші дистанційні канали банкомати, термінали самообслуговування та контактний центр", — зазначає пресслужба.

Рейтинг країн за переказами в Україну

У ПриватБанку навели дані статистики про те, з яких країн українці найчастіше переказували кошти в Україну минулого року.

За кількістю міжнародних переказів лідирують:

Італія — 3 млн;
Ізраїль — 2,2 млн;
Литва — 1,8 млн;
Великобританія — 1,2 млн;
США — 1 млн.

Найбільші суми грошових переказів надійшли з таких країн:

Сполучені Штати — 1,1 млрд доларів;
Велика Британія — 885 млн доларів;
Ізраїль — 775 млн доларів;
Литва — 489 млн доларів;
Німеччина — 420 млн доларів;
Італія — 418 млн доларів.

Інші перекази через ПриватБанк

У 2022-му громадяни переказали один одному через ПриватБанк у півтора раза більшу суму. Кількість гривневих переказів на банківські картки через Приват24 та мережу самообслуговування за попередній воєнний рік зросла на 9,2%.

При цьому близько 1,3 мільйона клієнтів користувалися для відправки р2р переказів сервісом переказів за номером телефону, а не номером банківської картки.

Понад 96% переказів на картку клієнти фінустанови робили через Приват24.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив програму пільгового кредитування малого бізнесу та підприємців для забезпечення безперебійної роботи під час відключень електроенергії. Оформити кредит можна на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення та систем інтернет-зв'язку Starlink.

В Україні через відключення електроенергії набрала популярності одна з послуг державної фінустанови ПриватБанк. Громадяни частіше користуються послугою отримання готівки на касах торгових точок через POS-термінали.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:01 "Челсі" здійснив один із найдорожчих трансферів в історії футболу: кого підписали

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:56 Прем’єр Швеції розповів, хто заважає їм вступити до НАТО

08:47 Світові центробанки побили рекорд із купівлі золота, — Reuters

08:30 Російські військові блогери все частіше розповідають про невдачі кремля на війні, — ISW

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:15 Подробиці нового телепроєкту з Лесею Нікітюк та зірками українського шоу-бізнесу

08:13 Ілля Забарний став рекордним трансфером в історії "Динамо": навіть Андрій Шевченко обійшовся "Мілану" дешевше

08:12 ​​​​​​​30% українських шкіл працюють лише дистанційно: в яких регіонах освітні послуги надаються онлайн

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

07:58 ​​​​​​​Україна може отримати два сучасні американські безпілотники за один долар, – ЗМІ

Новина з відео

07:53 Росіяни пригнали ще один підводний човен з "Калібром", — Гуменюк

Новина з відео

23:09 Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС

Новина з відео

20:55 "У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Новина з відео

14:49 Меру Броварів вручили повістку під час засідання міськради

Новина з відео

14:30 Кримські партизани ліквідували двох офіцерів росгвардії: як це сталося

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

Актуальне по темі

None 1 Лютий 08:59

"Челсі" здійснив один із найдорожчих трансферів в історії футболу: кого підписали

None 1 Лютий 08:58

Прем’єр Швеції розповів, хто заважає їм вступити до НАТО

None 1 Лютий 09:06

Світові центробанки побили рекорд із купівлі золота, — Reuters

None 1 Лютий 08:50

Російські військові блогери все частіше розповідають про невдачі кремля на війні, — ISW

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB