Перекази через ПриватБанк — скільки українці відправили з-за кордону грошей

Загалом здійснили понад 28 мільйонів міжнародних грошових переказів

Минулого року 4,5 мільйона українців переказали з-за кордону через сервіси ПриватБанку 9,3 млрд доларів. Загалом здійснили понад 28 мільйонів міжнародних грошових переказів.

Такі навели у пресслужбі державної фінустанови.

Як змінився обсяг переказів

Як зауважив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, протягом минулого року кількість здійснених міжнародних переказів підвищилась на 16%, а скупна сума — на 7%.

"В умовах війни міжнародні перекази в Україні стали все більше діджитальними. У 2022 році майже 97% клієнтів ПриватБанку отримували перекази виключно на картки через Приват24 та інші дистанційні канали — банкомати, термінали самообслуговування та контактний центр", — зазначає пресслужба.

Рейтинг країн за переказами в Україну

У ПриватБанку навели дані статистики про те, з яких країн українці найчастіше переказували кошти в Україну минулого року.

За кількістю міжнародних переказів лідирують:

Італія — 3 млн;

Ізраїль — 2,2 млн;

Литва — 1,8 млн;

Великобританія — 1,2 млн;

США — 1 млн.

Найбільші суми грошових переказів надійшли з таких країн:

Сполучені Штати — 1,1 млрд доларів;

Велика Британія — 885 млн доларів;

Ізраїль — 775 млн доларів;

Литва — 489 млн доларів;

Німеччина — 420 млн доларів;

Італія — 418 млн доларів.

Інші перекази через ПриватБанк

У 2022-му громадяни переказали один одному через ПриватБанк у півтора раза більшу суму. Кількість гривневих переказів на банківські картки через Приват24 та мережу самообслуговування за попередній воєнний рік зросла на 9,2%.

При цьому близько 1,3 мільйона клієнтів користувалися для відправки р2р переказів сервісом переказів за номером телефону, а не номером банківської картки.

Понад 96% переказів на картку клієнти фінустанови робили через Приват24.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив програму пільгового кредитування малого бізнесу та підприємців для забезпечення безперебійної роботи під час відключень електроенергії. Оформити кредит можна на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення та систем інтернет-зв'язку Starlink.

В Україні через відключення електроенергії набрала популярності одна з послуг державної фінустанови ПриватБанк. Громадяни частіше користуються послугою отримання готівки на касах торгових точок через POS-термінали.