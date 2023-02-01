Допомога у Польщі — як подати заявку на виплати на дитину

Українцям у Польщі поновили виплати за однією з програм допомоги: хто може розраховувати на неї
У Польщі з 1 лютого українські біженці знову зможуть подавати заявки на фінансову допомогу на дитину віком до 18 років. Усім охочим отримувати виплати "500+" потрібно пройти реєстрацію до 30 квітня 2023 року.
Про це поінформувало Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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Виплати "500+"
"У разі її подання (заяви. — Ред.) до 30 квітня гарантована безперервність виплати допомоги, яку надають на кожну дитину до 18 років незалежно від доходу родини", — зауважують у відомстві.
Зазначається, що матеріальна допомога у 500 злотих на місяць передбачена громадянам, які відповідають певним критеріям. Термін дії виплат — до одного року.
Хто має право та як подати заявки
Претендувати на допомогу може:
- громадянин України (чоловік чи дружина);
- який легально перебуває у Польщі;
- є батьком/матір’ю/опікуном неповнолітнього громадянина України (прибули у Польщу з 24 лютого минулого року чи батьком дитини, народженої в Польщі українкою, яка законно перебуває в цій країні).
Необхідна наявність у дитини номера PESEL.
Подавати заявки на отримання допомоги можна через:
- офіційний сайт PUE ZUS;
- портал [email protected];
- електронний банкінг багатьох польських банків.
Також можна звернутися в центр обслуговування клієнтів ZUS, де українцям нададуть допомогу у заповненні заявок та їх електронній подачі.
До заявки необхідно додати документ, що підтверджує характер перебування в Республіці Польща.
Гроші виплачуватимуть щомісяця на вказаний банківський рахунок.
Нагадаємо, у березні у Польщі запрацюють нові правила в'їзду для українців. Йдеться про тих громадян, хто користується у цій країні соціальними правами. Під час в'їзду до Польщі громадянам України потрібно буде подати документ diia.pl.
Міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal фіксує пікове зростання попиту на україномовних працівників у Польщі. Така тенденція фіксується, починаючи з серпня минулого року.