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Українців за кордоном закликають відмовитись від виплат ВПО: як це зробити

8 серпня 2023 13:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога ВПО — українців за кордоном закликали відмовитись від виплат
Сайт держпослуг "Дія". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З серпня поточного року, українці, які виїхали на тривалий час кордон та одержують виплати як внутрішньо переміщені особи (ВПО), більше не мають права претендувати на такі кошти. В уряді розповіли, як дистанційно відмовитись від виплат. 

Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів (КМУ).

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Як за кордоном відмовитись від виплат ВПО

Йдеться про право на отримання 2-3 тис. грн на місяць для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

У пресслужбі розповіли, що для відмови громадянам, які мають статус ВПО, потрібно надіслати заяву щодо відмови від матеріальної допомоги шляхом електронного зв'язку — через email, через звичайні засоби поштового зв’язку на адресу органу соціального захисту населення в Україні, де людина стоїть на обліку.

Заява може бути довільної форми. У ній потрібно зазначити:

  • назву органу соцзахисту населення, де громадянин стоїть на обліку;
  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • адресу зареєстрованого чи задекларованого місця проживання або перебування;
  • номер мобільного телефону;
  • адресу електронної пошти (якщо є);
  • вид допомоги (тобто допомога на проживання ВПО).

Також це можна зробити ще простіше. За наявності технічних можливостей та реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідне повідомлення можна подати через портал державних послуг "Дія".

Посилення перевірок одержувачів виплат ВПО

Як відомо, згідно з постановою "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб", з 1 серпня допомогу автоматично не продовжать для:

  • тих, хто повернувся у залишене місце проживання;
  • перебуває за кордоном більше 30 днів поспіль і до 1 серпня не повернуться (крім тих, хто має серйозні підстави у вигляді відрядження, лікування, похорон, суди);
  • відбуває тюремне покарання, засуджений за злочин проти основ національної безпеки чи оголошено у розшук.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.

Також громадяни можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду Save the Children. Окрім грошей, роздають також безплатні продуктові набори.

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