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Укрзалізниця отримає від Світового банку 25 мільйонів доларів

26 травня 2023 15:58
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Укрзалізниця отримає від Світового банку 25 мільйонів доларів
Укрзалізниця отримає 25 млн доларів США на відбудову залізничної інфраструктури. Фото: google
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Укрзалізниця отримає від Світового банку 25 млн доларів США. Гроші будуть спрямовані на відбудову критичної залізничної інфраструктури України та збільшення вантажоперевезень.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Державний перевізник розпочав співпрацю з Управлінням ООН з обслуговування проєктів — ЮНОПС. Відповідну угоду було підписано в Києві. 

"Укрзалізниця розширює портфель співпраці з міжнародними інститутами. Вперше ми маємо фінансову підтримку від Світового банку й за цим грантовим фінансуванням очікуємо постачання техніки та рухомого складу вже в поточному році. Впевнений, що реалізація цього проєкту дозволить розширити наше партнерство на подальші стратегічно важливі для залізничної інфраструктури України проєкти", — зауважив член правління АТ "Укрзалізниця" Антон Мішин.

На що Укрзалізниця витратить кошти

Гроші від Світового банку планують витратити на закупівлю обладнання для відновлення критично важливих об’єктів залізничної інфраструктури, що зазнали пошкоджень під час російского вторгнення. Крім того, ЮНОПС сприятиме в організації закупівлі обладнання за світовими стандартами.

"Залізничне сполучення має виняткове значення для економіки України як зараз, так і в контексті післявоєнної відбудови. В якості центрального ресурсу системи ООН у питаннях закупівель та розвитку інфраструктури ЮНОПС вважає пріоритетом надання допомоги національному залізничному перевізнику, адже це сприятиме доступу населення до необхідних товарів, створюватиме нові можливості для підприємств і зміцнюватиме стійкість усього світу перед лицем нових викликів", — підкреслив директор Офісу ЮНОПС в Україні Тім Ларднер.

Нагадаємо, Укрзалізниця кілька місяців буде тестувати жіночі купе, після чого ухвалить рішення щодо їхнього постійного використання. Крім того, у нових вагонах будуть встановлені камери спостереження та кнопки виклику провідників.

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