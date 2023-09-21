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Укрзалізниця планує заробляти на експорті металобрухту: що пропонують

21 вересня 2023 11:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Укрзалізниця хоче продавати металобрухт за кордон — деталі
Залізничні вагони. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В АТ "Укрзалізниця" заявили про наміри почати експортувати власний металобрухт за прозорими ринковими механізмами. Компанія розраховує отримати значні суми додаткового доходу.

Про таку можливість розповів голова правління компанії Євген Лященко, пише пресслужба УЗ.

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За словами Лященка, за підрахунками фахівців,  лише за цей рік більше 100 тис. тонн металобрухту з України продали посередники на експорт.

"Але хто його продає? Здебільшого посередники. Я впевнений, що в цьому обсязі є й брухт УЗ, придбаний на Prozorro й проданий у Європу за цінами у 2-2,5 раза вищими за ціни внутрішнього ринку, без сплати мита", — зауважив він.

З огляду на цей, якщо держава прагне прозорості, то було б доцільно  найбільшому виробнику, компанії, яка на 100% належить державі, укладати прозорі угоди з великими європейськими компаніями без посередників.

Посадовець переконаний, що продаж металобрухту — це не тільки про додаткові надходження, а також про сам технологічний процес. Адже якщо не різати застарілі вагони, то вони просто забиватимуть колії, що стосується вже питання безпеки руху.

Спроб відмовитись від продажу металобрухту на українському ринку через систему Prozorro ніколи не було, додав він.

"Від реалізації металобрухту на експорт ми планували отримати у 2023 році 308 млн грн, а у 2024 році — 887 млн грн чистого фінансового результату. Запланований додатковий дохід у 2023 році ми вже точно недоотримаємо, також опиняються під загрозою додаткові надходження від експорту металобрухту у 2024 році", — додав керівник компанії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, голова правління Укрзалізниці Євген Лященко розповів, що компанія збирається провести ще один тендер. Так, за його словами, майбутні зміни обійдуться в майже 2 млрд гривень.

Також ми повідомляли, що національний залізничний перевізник Укрзалізниця запускає нову програму медичного обслуговування "Лікарняна каса". У її рамках будуть покриті всі фінансові витрати залізничників на лікування.

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