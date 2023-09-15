Бюджет-2024 — уряд планує затвердити головний кошторис

Засідання уряду. Фото: КМУ

У п'ятницю, 15 вересня, Кабінет міністрів України (КМУ) планує затвердити Державний бюджет на 2024 рік. До головного кошторису країни закладуть рекордні суми видатків.

Про це повідомив заступник голови Податкового комітету ВРУ, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

Читайте також:

Детальніше про бюджет-2024

За словами нардепа, держбюджет на наступний рік міститиме найбільші видатки в історії країни. Детальні суми стануть відомі згодом.

"Сьогодні Уряд затвердить Бюджет на наступний, 2024 рік. Цифри будуть трохи згодом, але це буде Бюджет, затверджений з найбільшими видатками в історії України", — йдеться у повідомленні.

Железняк додав, що сьогодні проєкт бюджету внесуть на розгляд парламенту.

Як повідомляв раніше президент Володимир Зеленський, фінансування оборони та безпеки країни буде в пріоритеті в бюджеті й залишиться щонайменше на рівні поточного року. Також у пріоритеті — соціальні видатки. Підвищать мінімальну зарплату в країні. Зокрема, закладуть більше коштів на заробітні плати вчителям. Передбачать фінансування індексацій пенсій у березні 2024 року.

У Міністерстві фінансів планували підвищення показників соцстандартів, зокрема мінімальна заробітна плата зросте:

з 1 січня 2024 року — до 7,1 тис. грн;

з 1 липня 2024 року — до 8 тис. гривень.

"У 2024 році для підтримки органів місцевого самоврядування буде і надалі передбачено майже 24 млрд грн додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для найбільш постраждалих прифронтових та фронтових територій. Базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на наступний рік прогнозується у сумі 20,2 млрд гривень", — повідомили в уряді.

Нагадаємо, у проєкті Державного бюджету на 2024 рік поки що немає проєкту закону про внесення змін до податкової сфери. У Міністерстві фінансів не передбачається її поновлення.

Ще у 2023 році цілодобовий інформаційний марафон "Єдині новини "UАразом" для державного телеканалу "Рада" коштуватиме дефіцитному бюджету близько 120 млн грн. У вартість входить розробка творчої концепції та часткове виробництво.