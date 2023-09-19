Уряд вніс зміни щодо виплат військовим: хто отримає додаткові кошти

Чоловік тримає гроші в руках. Фото: depositphotos.com

В Україні внесли зміни щодо виплат для певних категорій військовослужбовців. Таким чином додаткові кошти матимуть змогу отримати поранені захисники та військові інструктори.

Про це повідомляє представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Так, уряд вніс зміни до постанови № 168 від 28 лютого 2022 року "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану". Таким чином керівникам і інструкторам-викладачам навчальних частин, центрів і підрозділів щомісячно виплачуватиметься винагорода в розмірі від 15 до 30 тисяч гривень, залежно від посади

Кабінет Міністрів також змінив умови виплат для поранених військових, які були визнані непридатними до служби військово-лікарською комісією з переоглядом через 6−12 місяців, а також які були зараховані до розпорядження військових командирів. Ці захисники будуть отримувати заробітну плату за останньою займаною посадою у повному обсязі без додаткових премій.

Також цим військовим після понад двомісячного перебування у розпорядженні щомісяця буде виплачуватися оклад за їхнім військовим званням, надбавка за вислугу років і додаткова винагорода в розмірі 20 100 гривень.

Нагадаємо, що на заробітні плати українським військовослужбовцям не вистачає кількасот мільярдів гривень до кінця 2023 року. У зв'язку з цим Міністерство оборони України проситиме парламент внести зміни у поточний Державний бюджет.