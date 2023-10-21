Скільки грошей отримає Україна від зовнішніх партнерів в 2023-24 роках

Американська валюта. Фото: BFM.ru

В Міністерстві фінансів України розповіли, на які суми зовнішньої фінансової допомоги може розраховувати Україна до кінця поточного року і в 2024-му. Також в міністерстві повідомили про очікувану структуру цієї допомоги.

Відповідну інформацію Мінфін надав на запит Новини.LIVE.

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Скільки грошей очікується в 2023 році

Очікується, що до кінця 2023 року Україна зможе отримати чергові транші від Європейського Союзу загальним обсягом до 4,5 млрд євро в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги, з урахуванням рівня виконання Україною погоджених сторонами умов структурної політики.

За умови успішного другого перегляду програми МВФ EFF, Україна може отримати до кінця 2023 року від Міжнародного валютного фонду транш у розмірі близько 896 млн доларів у 2023 році.

Також у 2023 році очікується кредит Світового банку під гарантії Великобританії у 400 млн доларів, фінансування від Японії через механізми Світового банку та від інших партнерів.

Скільки грошей очікується в 2024 році

Згідно з проектом держбюджету на 2024 рік потреба у зовнішньому фінансуванні у наступному році прогнозується на рівні 42,9 млрд доларів.

За умови успішних переглядів програми МВФ EFF, у 2024 році Україна зможе отримати від Фонду 5,4 млрд доларів.

Україна та ЄС працюють над започаткуванням програми "Ukraine Facility" на 2024-2027 рік загальним обсягом 50 млрд євро, яка у тому числі передбачатиме спрямування до України фінансових ресурсів на потреби держбюджету.

Також Японія та Великобританія запевнили у спрямуванні зовнішнього фінансування до держбюджету України у наступному році.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів розказали, хто є найбільшим зовнішнім донором України під час війни.

За даними Міністерства фінансів, цьогоріч Україна мусить погасити понад 658 млрд грн державного внутрішнього і зовнішнього боргу. Пік виплат припав на травень, коли виплатили 102,5 млрд грн, великі виплати відбулися у червні — 89,9 млрд грн. Також Україна має віддати у листопаді 84 млрд грн.

Згідно зі структурою виплат, 536 млрд грн витратять цього року на обслуговування, а також погашення державного внутрішнього боргу, близько 122 млрд грн — державного зовнішнього боргу.

Обсяг платежів з погашення державного боргу України на 2024 рік прогнозується в сумі 606 466,9 млн грн, в тому числі погашення державного зовнішнього боргу — 184 892,3 млн грн, державного внутрішнього боргу — 421 574,6 млн гривень.

