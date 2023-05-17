В Мінфіні розповіли скільки грошей Україна витратила у травні

Видатки загального фонду держбюджету у квітні становили 229,3 млрд грн. Фото: УНІАН

У квітні 24,8% України становили 229,3 млрд грн. Найбільшу частину грошей витратили на оплату праці, в тому числі військовослужбовцям.

Про це йдеться у відповідному звіті Міністерства фінансів України.

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На оплату праці витратили 95,1 млрд грн, що складає 42,9% від загального обсягу видатків. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців у квітні було спрямовано 73,7 млрд грн.

На оплату товарів і послуг держава витратила у квітні 61,1 млрд грн — 24,8%.

В тому числі за січень-квітень 147,5 млрд грн пішло на підтримку Збройних Сил України. На ці кошти купувалась військова техніка, озброєння, боєприпаси, шоломи, бронежилети та інше необхідне обладнання.

Інфографіка видатків загального фонду держбюджету у квітні

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) у квітні витратили 41,8 млрд грн або 20,5% від загального обсягу видатків.

Ще 11,7 млрд грн та 14 млрд грн пішли до місцевих бюджетів, та на обслуговування державного боргу відповідно.

Нагадаємо, українські аграрії закликають владу не поспішати зі скасуванням податкових пільг на пальне. Таке рішення підвищить вартість бензину та дизпалива саме в період збору врожаю.