Хто є найбільшим донором України під час війни

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Станом на 18 жовтня 2023 року Міністерство фінансів України залучило 33,8 млрд доларів зовнішнього фінансування від початку року, із яких понад 11 млрд доларів — гранти.

Про це Міністерство фінансів України повідомило у відповідь на запит Новини.LIVE.

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Найбільші донори України

Найбільшими донорами України наразі є:

Європейський Союз. Від початку року ЄС виділив 13,5 млрд євро макрофінансової допомоги із запланованого загального обсягу на 2023 рік в розмірі до 18 млрд євро.

США. Від початку року США надали Україні 10,9 млрд доларів у вигляді грантів.

МВФ. Україна вже отримала 3,6 млрд доларів за програмою в рамках Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility). Загалом на 2023-2026 роки заплановано виділити Україні 15,6 млрд доларів.

Канада. Ця країна від початку року надала Україні 1,8 млрд доларів пільгового фінансування.

Японія. Надала Україні пільгового фінансування на 1,5 млрд доларів.

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Загалом, зазначають в Міністерстві фінансів України, потреба у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік сягає 42,3 млрд доларів. В поточному році фінансову допомогу від міжнародних партнерів Україна отримує передбачувано та ритмічно.

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Джерело: Міністерство фінансів України

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів, цьогоріч Україна мусить погасити понад 658 млрд грн державного внутрішнього і зовнішнього боргу. Пік виплат припав на травень, коли виплатили 102,5 млрд грн, великі виплати відбулися у червні — 89,9 млрд грн. Також Україна має віддати у листопаді 84 млрд грн.

Згідно зі структурою виплат, 536 млрд грн витратять цього року на обслуговування, а також погашення державного внутрішнього боргу, близько 122 млрд грн — державного зовнішнього боргу.

Обсяг платежів з погашення державного боргу України на 2024 рік прогнозується в сумі 606 466,9 млн грн, в тому числі погашення державного зовнішнього боргу — 184 892,3 млн грн, державного внутрішнього боргу — 421 574,6 млн гривень.

