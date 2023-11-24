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В Міноборони знайшли на складах 1,5 кг стоматологічного золота — подробиці

24 листопада 2023 23:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Міноборони знайшли на складах 1,5 кг стоматологічного золота — подробиці
Фрагменти вилученого стоматологічного золота. Фото: Forbes
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На складах Міністерства оборони України знайшли на своїх складах близько 1,5 кг золота загальною вартістю у 3,5 млн грн. До кінця року його розраховують передати до Національного банку України. 

Про це повідомляє Forbes з посиланням на начальника Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна Олега Коваля.

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Звідки взялося золото

За його словами, золото закуповували для стоматологічних кабінетів медпунктів ЗСУ. Закупівля передбачалася нормативними документами оборонного відомства та здійснювалася до 2013 року. Після цього заявок на закупівлю не надходило.

В Міноборони знайшли на складах 1,5 кг золота — подробиці
Вилучені фрагменти стоматологічного золота зі складів. Джерело: Forbes

У 2017 році Командування Медсил ЗСУ зібрало залишки золота по усіх стоматологічних кабінетах поліклінік Міноборони та передало майже 1,5 кг коштовного металу в Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна відомства. Золото зберігали в одному зі складів Міноборони, поки у березні минулого року в той не влучило сім ракет "Калібр".

В Міноборони знайшли на складах 1,5 кг золота — подробиці
Цільнозолотий дріт, який використовується у стоматології. Джерело: Forbes

"Ніхто не хотів братися за його передачу до НБУ через те, що вбачали у цьому ризики", — пояснив Коваль, та зазначив, що приміщення де зберігалось золото внаслідок обстрілу не постраждало.

Зараз Управління веде перемовини з НБУ, аби до кінця року регулятор викупив коштметали, здійснив афіліацію та переплавив їх в золотовалютні резерви. Вартість золота оцінили в 3,5 млн грн. 

80% вторгованих коштів у Міноборони хочуть скерувати в держбюджет, ще 20% — до спецфонду Міноборони, кошти з якого розподілять на програми фінансової програми оборонного відомства.

Нагадаємо, що раніше у Міноборони розповіли про роботу автоматичної логістичної системи SAP, яку використовує НАТО, і яку тепер починає отримувати ЗСУ. Також в оборонному відомстві розповіли, що роблять зі знищеною технікою ЗС РФ. 

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