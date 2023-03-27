В Нацбанку розповіли, які банкноти в Україні підробляють найчастіше

Кількість підробок національної валюти зменшилася у рази

Рівень підроблення банкнот гривні за результатами 2022 року знизився більше ніж втричі. При цьому найчастіше підробляють старі банкноти 500 та 200 гривень.

Про це повідомляє пресслужбу Національного банку України.

Яка ситуація з підробкою грошей

За даними пресслужби, за підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкнот (за підсумками 2021 року — близько 7,1 банкноти).

Для порівняння: згідно з інформацією Європейського центрального банку, цей показник у країнах ЄС у 2022 році майже в шість разів вищий і становив приблизно 13 банкнот євро (за підсумками 2021 року — 12 банкнот).

Які банкноти найчастіше підробляють

Найчастіше у 2022 році підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (92%) вилучених з обігу підроблених банкнот припадала на банкноти трьох номіналів:

500 грн (39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їхньої загальної суми);

200 грн (45% та 26% відповідно);

100 грн (8% та 2% відповідно).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн становили лише 8%.

Як наслідок, за результатами моніторингу 2022 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 11% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України. Відповідно на 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,2 банкноти.

"Адже банкноти національної валюти нового покоління (номіналами 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015-2020 роках) мають посилену систему захисту. Зокрема, для захисту банкнот високих номіналів, які зловмисники найчастіше намагаються підробити, застосовано інноваційні оптично-змінні елементи захисту, які громадянам легко перевірити, а зловмисникам — надзвичайно складно відтворити", — зазначили в НБУ.

Підробки іноземної валюти

Серед вилучених з обігу у 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:

долари США (91% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти);

євро (8%).

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

50 та 100 доларів США (23% та 76% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США відповідно);

50 та 100 євро (26% та 28% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) поточного року має намір оновити низку паперових банкнот, які давно перебувають в обігу. Очікується, що замінять купюри номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень.