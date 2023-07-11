В НБУ оприлюднили стратегію пом'якшення валютних обмежень

Національний банк України. Фото: google

Національний банк України розробив та затвердив стратегію пом'якшення валютних обмежень. Вона передбачає збільшення привабливості гривневих активів та підвищення курсової гнучкості.

З відповідною стратегією можна ознайомитися на сайті НБУ.

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Що входить у стратегію?

Варто відзначити, що даний документ є програмним. Тож, у ньому не вказано жодних дат, а лише конкретні напрямки і заходи для впровадження.

Стратегія передбачає 3 основні етапи. Зокрема:

Перший етап — мінімізація множинності обмінних курсів, лібералізація торгових операцій та сприяння новим кредитам та інвестиціям.

Другий етап — лібералізація торгового фінансування, управління валютними ризиками банків, можливість репатріації відсотків за "старими" борговими зобов’язаннями та інвестиціями.

Третій етап — можливість виплат за кредитами та інвестиціями, лібералізація операцій населення та операцій з деривативами, можливість кредитування нерезидентів та інвестицій за кордон.

"Належні передумови, що склалися, і позитивний результат проведеного аналізу вже дозволили НБУ пом'якшити низку валютних обмежень у червні. Водночас передумови для реалізації наступних кроків зі стратегії ще формуються", — кажуть в НБУ.

До того ж НБУ планує повернутися до режиму плаваючого обмінного курсу, який діяв до повномасштабного вторгнення. Це зроблять тоді, коли дозволятимуть умови і завершаться воєнні дії на території України.

Нагадаємо, українські фінустанови у 2023 році продовжили політику скорочення відділень у містах. Зокрема, через це мережа державного ПриватБанку вже не вважається найбільшою.