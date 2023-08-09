Зерновий коридор — НБУ оцінив наслідки зупинки угоди

Будівля НБУ. Фото: bank.gov.ua

У Національному банку України (НБУ) заявляють, що обсяг збитків через зупинку дії "зернової ініціативи" може сягнути кількох мільярдів доларів. Йдеться про період до кінця поточного року, якщо її так і не вдасться поновити.

Таку оцінку зробив керівник департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

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Наслідки зупинки дії "зернової ініціативи"

За його словами, регулятор переглянув свої припущення стосовно "зернового коридору". Водночас, до нового макроекономічного прогнозу не закладали можливість його відновлення. Проте разом зі зменшенням безпекових ризиків НБУ заклав розблокування всіх морських портів країни з другої половини 2024 року, повідомив посадовець.

Щодо впливу припинення "зернової угоди", то його Нацбанк заклав у базовий сценарій з ВВП. Загалом її зупинка матиме два негативні наслідки: зниження швидкості експорту збіжжя та зменшення валютної виручки — за оцінками НБУ, йдеться про мінус 2 млрд доларів. При цьому зауважив, що вищеозвучену суму втрат Україні вдасться "наздогнати" наступного року.

Українська економіка адаптується, вже зараз розглядують альтернативи для експорту збіжжя. Все ж, у НБУ припускають можливість поновлення руху зерновим коридором, що може покращити перспективи експорту, наголосив топменеджер Нацбанку.

Варто зауважити, що Росія надалі продовжує маніпулювати продовольчою безпекою. Вона відкрито погрожує торговим суднам та обстрілює портову інфраструктуру. Тоді як сама вона продовжує експортувати продукцію Чорним морем.

Можливість поновлення "зернової угоди"

За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, чия країна при укладенні зернової угоди виступала посередником, в Анкарі тривають перемовини зі сторонами про відновлення "ініціативи". Проте "вирішення цієї проблеми залежить від виконання країнами Заходу своїх обіцянок".

За його словами, якщо західні країни виконають свої обіцянки, то ця проблема має вирішитись. При цьому він не уточнив, що це саме за обіцянки.

Він зауважив, що Чорноморська зернова угода увійшла в історію як "великий дипломатичний успіх". За рік її роботи вдалося поставити близько 33 млн тонн зернових, що не дозволило виникнути продовольчому дефіциту у низці країн світу.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що після виходу із "зернової угоди" Росія почала завдавати ударів по українських портах та зернових терміналах, проте вже відчула наслідки цих атак. Чорноморський флот РФ буде знищено, якщо країна-агресорка надалі створюватиме продовольчий геноцид у світі.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук наголосив, що Росія після атаки на Чорноморський флот подумала про повернення до дії "зернової угоди". Зараз у Кремлі розробляють відповідний план.