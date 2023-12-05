В НБУ підняли офіційний курс долара до гривні на історичний максимум

Дівчина з доларами в руках. Ілюстративне фото: pexels

В НБУ продовжують підвищувати безготівковий курс долара. На завтра, 6 грудня, за підсумком він встановив офіційний курс 36,6618 грн/долар США (попереднє значення — 36,5383 грн/долар США) — надможливе значення за всю історію української гривні.

Про це повідомляє Страна.ua.

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Що зробив НБУ

Видання зазначає, що якщо вчора торгівля на Bloomberg завершилася на рівні 36,58 грн/долар США, то вже сьогодні, 5 грудня, вона фінішувала на 36,69 грн/долар США. Безготівкові котирування міжбанку підіймалися й вище цього значення ще за часів кризи 2014-2015 рр., та офіційний курс НБУ так високо ще ніколи не підіймав.

До цього найвищим значенням було 36,5686 грн/долар США. Така відмітка трималася з 21 липня 2022 року до 2 жовтня 2023 року, до моменту переведення Нацбанком валютного ринку в режим керованого гнучкого курсу.

"Мінфін продавлює Нацбанк щодо девальвації безготівкового курсу, що потрібно для наповнення бюджету гривнею після конвертації міжнародної допомоги. Не просто так учора у ЗМІ з'явився звіт Держказначейства про те, що держбюджет у листопаді втратив на зміцненні гривні 1,25 млрд. грн. Цю суму він втратив на конвертації зовнішнього фінансування у розмірі 1,23 млрд доларів і 1,94 млрд євро: чиновники вирахували різницю між старим фіксованим офіційним курсом 36,5686 грн/долар США та зміцненнями до 36,0 грн/долар США минулого місяця, та схарактеризували це як бюджетну втрату у складний воєнний час під час невизначеності з міжнародною допомогою. Зрозуміло, що це камінь на город НБУ, і видно, як регулятор на нього реагує — швидше за звичайне девальвує безготівкову гривню", — коментує ситуацію заступник голови одного з українських банків на умовах анонімності.

Торги на Bloomberg сьогодні виросли аж на третину — до 208,3 млн доларів США. Обсяги продажу долара Нацбанком тримаються на рівні 80%, тому саме НБУ продовжує диктувати ринку чинний курс валют.

"Регулятор розраховував, що експортери почнуть активніше конвертувати виторг зі зростом курсу долара, однак бізнес не поспішає розлучатися з валютою в період подорожчання. Щодня її можна конвертувати вигідніше, ніж попереднього. Багато хто вичікує. А НБУ розповідає всім, що працює над зближенням безготівкових та готівкових курсів", — резюмує виданню скарбник одного з банків України.

Що зараз відбувається з гривнею

Видання зазначає, що на чорному ринку ціна продажу долара сьогодні зросла з 37,38 грн/долар США до 37,40 грн/долар США. Середні курси продажу не змінилися, концентруючись в діапазоні 37,25-37,60 грн/долар США, а максимальний складає 37,70 грн/долар США. Купують валюту за 36,30-37,25 грн/долар США.

"ПриватБанк", "Сенс Банк" та "Укргазбанк" встановили сьогодні однакові курси продажу долара по 37,30 грн/долар США, а "Укрексімбанк" та "Ощадбанк" продавали валюту по 37,35-37,40 грн/долар США.

Після зросту перестали з'являтися безготівкові курси для придбання долара на поточні рахунки до 50 тис. грн/місяць нижче за рівень 37,0 грн/долар США. Сьогоднішній мінімальний цінник сьогодні був на рівні 37,04 грн/долар США, а максимальний — на 38,11 грн/долар США.

Карткові курси банків на продажі були в рамках 37,0-37,80 грн/долар США, на купівлі — 35,81-37,40 грн/долар США.

Банківські скарбники тепер чекають на торгівлю міжбанку в районі 36,70 грн/долар США, зі зростанням до 36,75 грн/долар США. Після чого можлива пауза у девальвації безготівкової гривні, для зацікавлення експортерів активніше продавати американську валюту.

Нагадаємо, що раніше Нацбанк скасував усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. Перед цим експерти попереджали про можливі коливання курсу долара наприкінці осені-початку зими поточного року.