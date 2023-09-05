Як НБУ зупинив падіння гривні

НБУ вдалося стабілізувати курс гривні. Фото: Новини.LIVE

Зниження готівкового обмінного курсу гривні, яке спостерігалось в Україні протягом серпня, було зумовлено ситуативними причинами, і подолане в результаті низки заходів Національного банку.

Про це в НБУ заявили у відповідь на запит Новини.LIVE.

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В фінрегуляторі поясняють, що для мінімізації різниці між безготівковим та готівковим курсом гривні, що наростала в серпні, Національний банк застосував додаткові інструменти впливу на валютний ринок.

Зокрема, із 29 серпня 2023 року вперше з початку повномасштабної війни банки отримали можливість продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку.

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Також вдвічі збільшено (зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті) щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців. Нагадаємо, що такий інструмент доступний громадянам із 21 липня 2022 року.

"Такі зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це сприятиме зменшенню різниці між готівковим та безготівковим курсом", — упевнені в Нацбанку.

Крім того, нагадують в НБУ, регулятор має достатній досвід та набір інструментів, а також високий рівень міжнародних резервів, щоб і надалі забезпечити стійкість валютного ринку, у тому числі його готівкового сегменту.

Національний банк України. Фото: bank.gov.ua

"За необхідності НБУ готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів", — переконують в центробанку.

Також курсовій стійкості сприятимуть зусилля НБУ для забезпечення привабливості заощаджень в гривні, які обмежуватимуть попит на іноземну валюту. Так, ставки за строковими гривневими депозитами банків для населення строком від 3 до 12 місяців в середньому по системі становлять близько 15%, що збільшує стимули для громадян зберігати заощадження у національній валюті, зазначають в НБУ.

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Нагадаємо, після тривалого періоду стабільності курса гривні відбулась дестабілізація готівкового валютного ринку в Україні у серпні. Готівковий курс національної валюти зі значень, близьких до офіційного курсу, почав знижуватись, досягнувши протягом декількох тижнів значень, близьких до 39 гривень за долар. Проте після низки заходів з боку Національного банку готівковий курс гривні почав укріплюватись, повернувшись до позначки біля 37 гривень за долар.

Проте, стверджує професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine Михайло Колісник, в Україні немає довготермінових факторів і підстав для укріплення гривні. В довгостроковій перспективі долар може тільки посилюватися, а гривня — повільно ослаблюватися.

