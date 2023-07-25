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В НБУ затвердили стратегію розвитку фінсектору: головні ризики

25 липня 2023 13:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ затвердив стратегію розвитку фінсектору — які головні ризики
Будівля Нацбанку. Фото: bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) затвердили оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору країни. Зокрема, в ній окреслили головні цілі та ризики.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Стратегія розвитку фінансового сектору

Як зазначають у пресцентрі Нацбанку, затвердила відповідну стратегію Рада з фінансової стабільності. Її необхідність передбачена Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ). Стратегію планують презентувати наприкінці серпня 2023 року.

Серед стратегічних цілей:

  • макроекономічна стабільність;
  • фінансова стабільність;
  • орієнтація фінансової системи на відновлення;
  • сучасні фінансові послуги;
  • інституційна спроможність регуляторів та Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Окрім того, на засіданні підняли питання системних ризиків фінансового сектору. На думку членів Ради, загалом ризики перебувають на помірному та контрольованому рівні, окрім геополітичного.

"Світовій економіці вдалося уникнути ризиків глобальної рецесії, проте економічне зростання основних країн-партнерів відбуватиметься повільно. Темпи зростання глобальної торгівлі залишатимуться низькими. Економіка України поступово відновлюється, однак залишається вразливою до безпекових ризиків, споживча інфляція знижується швидше, ніж очікувалося", — зауважили в НБУ.

У Центробанку констатують затягування війни, попри це міжнародна допомога країні стає дедалі системнішою.

Банківській системі вдається зберігати високу ліквідність та прибутковість. Також у стійкому та рівноважному стані перебуває валютний ринок. Комфортний рівень міжнародних резервів створює запас міцності для того, щоб поступово пом’якшувати валютні обмеження.

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ вважає поточну макроекономічну ситуацію в країні сприятливою для початку поступового руху до нормалізації монетарної політики. Регулятор працює над створенням остаточних передумов для повернення гнучкості обмінного курсу американської валюти.

Також ми писали, що проблеми із продовженням дії "зернової угоди" матимуть наслідки для української економіки, однак не для національної валюти. Стабільність курсу гривні забезпечена балансом міцності.

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