Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В обхід санкцій: Adobe безкоштовно продовжила ліцензії користувачам з Росії arrow

В обхід санкцій: Adobe безкоштовно продовжила ліцензії користувачам з Росії

30 травня 2023 17:29
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
В обхід санкцій: Adobe безкоштовно продовжила ліцензії користувачам з Росії
Користувач програмного забеспечення Adobe. Фото: ixbt.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Американська компанія Adobe, що створює програмне забезпечення безкоштовно в автоматичному режимі продовжує ліцензії російським користувачам, які не можуть оплатити її з банківських карт РФ. В такий спосіб компанія фактично допомагає обходити санкції, накладені на Росію через вторгнення до України.

Про це пишуть росЗМІ.

Читайте також:

Що говорять російські користувачі

За словами співробітника однієї з російських ІТ-компаній, функція автоматичного продовження передплати стала можливою пів року тому. При цьому не можна купити нову передплату, її можна продовжити лише на ті продукти, які вже є у індивідуального користувача. 

Він також додав, що таким чином зміг автоматично продовжити підписку на 45 днів. Проте згодом ліцензію треба було продовжити вже на рік і тут для оплати можна було використовувати лише закордонну банківську картку.

Крім того, за словами інших працівників ІТ-компаній, для корпоративних ліцензій автоподовження не передбачено.

Що за компанія Adobe

Adobe — це американська компанія, що займається розробкою програмного забезпечення базована в Сан-Хосе, Каліфорнія. Розробник таких графічних і відеоредакторів, як Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom.

У березні 2022 року Adobe припинила продаж своїх продуктів та послуг у РФ, а також відключила доступ до них ряду клієнтів. Наприклад, деякі ЗМІ втратили ліцензії на Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud та Adobe Experience Cloud.

Проте у січні 2023 року Adobe відкрила російським користувачам доступ до скачування дистрибутивів спеціалізованого ПЗ без VPN.

Нагадаємо, Росія планує запустити нову електронну енциклопедію, що була б альтернативою Вікіпедії. Аналог буде поширений винятково на території РФ.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB