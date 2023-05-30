В обхід санкцій: Adobe безкоштовно продовжила ліцензії користувачам з Росії

Користувач програмного забеспечення Adobe. Фото: ixbt.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Американська компанія Adobe, що створює програмне забезпечення безкоштовно в автоматичному режимі продовжує ліцензії російським користувачам, які не можуть оплатити її з банківських карт РФ. В такий спосіб компанія фактично допомагає обходити санкції, накладені на Росію через вторгнення до України.

Про це пишуть росЗМІ.

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За словами співробітника однієї з російських ІТ-компаній, функція автоматичного продовження передплати стала можливою пів року тому. При цьому не можна купити нову передплату, її можна продовжити лише на ті продукти, які вже є у індивідуального користувача.

Він також додав, що таким чином зміг автоматично продовжити підписку на 45 днів. Проте згодом ліцензію треба було продовжити вже на рік і тут для оплати можна було використовувати лише закордонну банківську картку.

Крім того, за словами інших працівників ІТ-компаній, для корпоративних ліцензій автоподовження не передбачено.

Що за компанія Adobe

Adobe — це американська компанія, що займається розробкою програмного забезпечення базована в Сан-Хосе, Каліфорнія. Розробник таких графічних і відеоредакторів, як Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom.

У березні 2022 року Adobe припинила продаж своїх продуктів та послуг у РФ, а також відключила доступ до них ряду клієнтів. Наприклад, деякі ЗМІ втратили ліцензії на Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud та Adobe Experience Cloud.

Проте у січні 2023 року Adobe відкрила російським користувачам доступ до скачування дистрибутивів спеціалізованого ПЗ без VPN.

Нагадаємо, Росія планує запустити нову електронну енциклопедію, що була б альтернативою Вікіпедії. Аналог буде поширений винятково на території РФ.