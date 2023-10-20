Банки масово закривають відділення — які фінустанови в антилідерах

В Україні банки закривають відділення — хто в антилідерах
В Україні банки продовжують оптимізувати свою роботу, закриваючи відділення по всій країні. Найбільше — одна з державних фінустанов.
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Детальніше про закриття офісів банків
Згідно з даними Нацбанку, з початку 2023 року сумарно закрилось 238 представництв банків в українських населених пунктах. Станом на початок жовтня в країні налічувалося 5,09 тис. структурних підрозділів фінустанов.
Загалом функціонують 63 банки. З початку поточного року закрилось чотири фінустанови, які мали 150 відділень:
- Айбокс Банк — 69;
- Укрбудінвестбанк — 50;
- Форвард — 17;
- Конкорд — 10.
Зараз найбільше відділень має державний "Ощадбанк" — 1182. Він цьогоріч повернув лідерство за кількістю офісів, і не закрив жодного відділення. Далі йде державний "ПриватБанк" — 1131 офіс. За рік скоротив 79 відділень, очоливши рейтинг банків, які закривають офіси.
Далі йдуть фінустанови:
- Райффайзен Банк — 329 (-21);
- УкрСиббанк — 222 (-11);
- ПУМБ — 221 (-5).
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Нагадаємо, в Україні суб’єктів декларування хочуть зобов’язати вказувати у деклараціях інформацію про операції з купівлі валюти, якщо сума більша за 134 тис. грн. Зокрема, йдеться про чиновників, депутатів, суддів.
Також ми писали, що в Україні народні депутати попередньо підтримали запровадження нових правил для банків. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання.
Додамо, в Україні банки вперше за час повномасштабної війни знизили ставки за депозитами. Таку тенденцію зафіксували у серпні поточного року.
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