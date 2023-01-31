Курс валют в Україні — скільки коштує долар у банках 31 січня

Низка фінустанов запропонували валюту дешевше

У вівторок, 31 січня, на українському готівковому ринку продовжуються коливання курсу долара. Деякі фінустанови запропонували валюту дешевше, ніж було попереднього банківського дня.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

Курс валют 31 січня

Зараз середній курс долара в українських банках у купівлі становить 39,86 гривні (-0,03 коп.), а в продажу — 40,57 грн/дол.

Примітно, що напередодні американська валюта у деяких банках додала у вартості.

Зокрема, державний ПриватБанк не змінює курс вже кілька днів. У купівлі становить 39,80 грн/дол., у продажу — 40,30 грн/дол.

Знизив курс банк "Оптимальний". Наразі валюта торгується в межах 40,30 грн/дол. у покупці, 40,40 — у продажу. Що менше на сім копійок.

Державний Ощадбанк знизив курс у купівлі на п'ять копійок, до 40,20 грн/дол. У продажу коштує 40,85.

Укрексімбанк виставив курс долара на 10 копійок менше. У купівлі — 40,10, у продажу — 40,60 грн/дол.

Динаміка курсу американської валюти на чорному ринку за даними порталу Мinfin:

Прогнози щодо курсу долара

Як заявляють у Національному банку, мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.

За словами експертів, ситуація на ринках і загалом в країні зараз є такою, що національна валюта буде стабільною протягом року, якщо не буде загроз. Так, у лютому зберігатиметься пріоритетним рівень близько 40 грн/долар.

Нагадаємо, банкіри та фінансисти курс гривні прогнозують протягом наступних 12 місяців на рівні 42,70 грн/долар. У жовтні банкіри заявляли, що курс може становити 43,23 грн/долар. На переконання фінансових аналітиків, долар буде дешевший — 41,11 грн/дол. У жовтні прогнозували 42,30 грн/дол.

Також ми писали, що обсяг готівкової іноземної валюти поза банками за час війни суттєво збільшився — на 9,9 млрд доларів. 2021-го кількість валюти на руках українців теж зросла, однак динаміка була майже удвічі слабшою, розповіли у Національному банку України.