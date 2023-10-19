Податки для банків зростуть — відомо, як саме та коли

В Україні готують нові правила для банків — деталі законопроєкту
В Україні народні депутати попередньо підтримали запровадження нових правил для банків. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання.
Про це розповів заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Детальніше про законопроєкт
Йдеться про проєкт закону №9656-д, за який проголосували 247 нардепів.
Документ передбачає збільшення ставки податку на доходи банків удвічі: з нинішніх 18% до 36%. Очікується, що це поповнюватиме державну казну щороку по 10 млрд гривень.
Перед першим читанням проєкт закону доопрацювали. До того пропонували встановити окремий податок на надприбуток для банків. Проте виникла б правова колізія, адже такий підхід призвів би до подвійного оподаткування доходів.
У зв'язку з цим ухвалили рішення не запроваджувати окремий податок, а підвищити ставку чинного. Такі зміни не вплинуть на прогнозований ефект від посилення оподаткування банків і дохід бюджет, як і планували, становитиме до 10 млрд гривень.
Згідно з документом, податок запровадять на 2024 й 2025 роки. Застосування норми "зданім числом" щодо оподаткування доходів за поточний рік не буде, зауважив представник Податкового комітету.
Нововведення вже обговорили з асоціаціями банків та отримали попереднє схвалення від Міжнародного валютного фонду (МВФ), з яким перемовини триватимуть до розгляду документа у другому читанні, додав Ярослав Железняк.
Що ще варто знати
Раніше ми писали, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) окреслили економічне майбутнє України у своєму новому прогнозі. Зокрема, відомо, коли державний борг перевищить 100% ВВП, а долар перетне "психологічну позначку" у 50 гривень.
НБУ знизив облікову ставку до 20%. Саме від головної відсоткової ставки залежить вартість кредитів, що надає НБУ банкам. Чим вона нижча, тим дешевше банки зможуть запропонувати власні кредити. А відтак, має збільшитися кількість позичальників.
Також ми писали, що в Україні спростили умови погашення деяких видів споживчих кредитів. Зміни стосуються виключно внутрішньо переміщених (ВПО) та громадян, які проживають на небезпечних через війну територіях.
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