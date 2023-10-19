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В Україні готують нові правила для банків — деталі законопроєкту

19 жовтня 2023 14:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки для банків зростуть — відомо, як саме та коли
Каса у банківському відділенні. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні народні депутати попередньо підтримали запровадження нових правил для банків. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання.

Про це розповів заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Детальніше про законопроєкт

Йдеться про проєкт закону №9656-д, за який проголосували 247 нардепів.

Документ передбачає збільшення ставки податку на доходи банків удвічі: з нинішніх 18% до 36%. Очікується, що це поповнюватиме державну казну щороку по 10 млрд гривень.

Перед першим читанням проєкт закону доопрацювали. До того пропонували встановити окремий податок на надприбуток для банків. Проте виникла б правова колізія, адже такий підхід призвів би до подвійного оподаткування доходів.

У зв'язку з цим ухвалили рішення не запроваджувати окремий податок, а підвищити ставку чинного. Такі зміни не вплинуть на прогнозований ефект від посилення оподаткування банків і дохід бюджет, як і планували, становитиме до 10 млрд гривень.

Згідно з документом, податок запровадять на 2024 й 2025 роки. Застосування норми "зданім числом" щодо оподаткування доходів за поточний рік не буде, зауважив представник Податкового комітету.

Нововведення вже обговорили з асоціаціями банків та отримали попереднє схвалення від Міжнародного валютного фонду (МВФ), з яким перемовини триватимуть до розгляду документа у другому читанні, додав Ярослав Железняк.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) окреслили економічне майбутнє України у своєму новому прогнозі. Зокрема, відомо, коли державний борг перевищить 100% ВВП, а долар перетне "психологічну позначку" у 50 гривень.

НБУ знизив облікову ставку до 20%. Саме від головної відсоткової ставки залежить вартість кредитів, що надає НБУ банкам. Чим вона нижча, тим дешевше банки зможуть запропонувати власні кредити. А відтак, має збільшитися кількість позичальників.

Також ми писали, що в Україні спростили умови погашення деяких видів споживчих кредитів. Зміни стосуються виключно внутрішньо переміщених (ВПО) та громадян, які проживають на небезпечних через війну територіях.

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