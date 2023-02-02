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В Україні ініціюють зменшення виплат деяким пенсіонерам: деталі законопроєкту

2 лютого 2023 14:51
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — кому нардепи хочуть урізати виплати
Судді отримують у сімдесят разів більше від мінімальної пенсії
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні ініціюють ухвалення законопроєкту, який передбачає скорочення пенсійних виплат колишнім суддям Конституційного суду України (КСУ). Саме ця категорія пенсіонерів отримує найбільші виплати — близько 96 тисяч гривень.

Відповідний проєкт закону №8321 зареєстровано у Верховній Раді.

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Як пояснюють автори законопроєкту, за чинним законодавством для колишніх суддів розмір пенсії (довічного утримання) становить 50% від заробітної плати судді КСУ — близько 150 тис. гривень. Документ пропонує скоротити рівень виплати до 30% від зарплатні, до 90 тис. гривень.

У пояснювальній записці вказано, що розмір щомісячного утримання судді КСУ у відставці дорівнює пенсії 70 пенсіонерів (мінімальний розмір). Виплати ж колишніх суддів здійснюються за рахунок держбюджету з податків, які сплачують українці.

"Має бути визначений розумний і допустимий діапазон у пенсійному забезпеченні кожного громадянина України. Не може пенсія одного судді у відставці у 100 разів перевищувати мінімальну пенсію в країні, і не може бути відірвана від стану економіки України на даний час", — наголошують автори ініціативи.

Даний законопроєкт вже розглянув профільний комітет та рекомендував парламенту його ухвалити.

Як різняться пенсії в Україні

За інформацією Пенсійного фонду, в Україні найбільші пенсії (довічне утримання) отримують судді. Станом  на 1 січня середній розмір такої пенсії становив 96,2 тисячі гривень. Саме ці виплати за останній рік підвищилися найбільше — на 5,4 тисячі гривень.

Розмір середньої пенсії за віком становив тільки 4,5 тисячі гривень і за рік збільшився тільки на 578 гривень.

Найменші виплати в країні становлять 800 гривень на місяць. Такий розмір соціальних пенсій, який виплачують тим, у кого немає необхідного стажу для пенсії. Замість пенсії держава компенсує різницю між фактичним доходом і прожитковим мінімумом.

Нагадаємо, в Україні громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити за спрощеним порядком. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

Поточного року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.

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