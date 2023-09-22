Вклади ліквідованих банків — в Україні хочуть переписати правила виплат

Каса банку. Фото: google.com

В Україні народні депутати мають намір переглянути правила виплат клієнтам банків-банкрутів. Йдеться про питання щодо черги виплати коштів благодійним організаціям під час ліквідації фінустанов.

Про такі плани розповіли у Верховній Раді України (ВРУ), пише УНН.

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Пріоритети виплат ліквідованих банків

Так, за словами члена Комітету з питань фінансів, кошти у фінустановах, які проходять ліквідацію та не мають проблем із ліквідністю, однозначно потрібно розблоковувати та повертати благодійникам.

Коли ж йдеться про банк, який ліквідують за порушення ліквідності та нормативів, там очевидно будуть фінансові проблеми з відшкодуванням. У таких випадках фізособи матимуть пріоритет.

"Але однозначно благодійні гроші можуть і мають бути виведені перед коштами інших юридичних осіб", — переконаний політик.

Він заважив, що для цього потрібно "зробити, зареєструвати та спробувати швидко провести" відповідну ініціативу. При цьому готовий ініціювати такі зміни у законодавстві. Він вважає, що знайде підтримку серед колег у профільному комітеті.

Водночас народна депутатка з фракції "Європейська Солідпарність" Ніна Южаніна також вважає, що в згаданих змінах у законодавстві є сенс. На її думку, це дійсно нагальна проблема.

Ліквідація банків в Україні

Днями правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію чергового банку. Йдеться про Акціонерне товариство "АКБ "Конкорд". Зокрема, співвласниця банку "Конкорд" Олена Сусідка повідомила, що активів у фінустанові вистачить для того, щоб всі вкладники та акціонери отримали власні гроші.

Також навесні "Айбокс Банк" втратив банківську ліцензію, НБУ вирішив фінустанову ліквідувати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні банки вперше за час повномасштабної війни знижують ставки за депозитами. Таку тенденцію зафіксували у серпні поточного року.

Раніше НБУ знизив облікову ставку до 20%. Саме від головної відсоткової ставки залежить вартість кредитів, що надає НБУ банкам. Чим вона нижча, тим дешевше банки зможуть запропонувати власні кредити. А відтак, має збільшитися кількість позичальників.

Також ми писали, що в Україні спростили умови погашення деяких видів споживчих кредитів. Зміни стосуються виключно внутрішньо переміщених (ВПО) та громадян, які проживають на небезпечних через війну територіях.