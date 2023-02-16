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В Україні ліквідували банк "Преміум": чи отримали гроші вкладники

16 лютого 2023 10:26
lis.jpg - Ксенія Лисновська
В Україні ліквідували банк Преміум — що відомо
Ліквідація банку тривала сім років
lis.jpg - Ксенія Лисновська

З українського ринку остаточно вивели "Комерційний Банк "Преміум". Ліквідація, що тривала сім років, завершилась.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб України.  

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Що відомо про банк "Преміум"

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб з'явився запис про припинення ПАТ "КБ "Преміум" як юрсоби. Також припинилися повноваження Фонду гарантування як ліквідатора фінустанови.

У лютому 2016-го Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про ліквідацію банку "Преміум". Причиною стали порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.

У 2014-му банк мав 12 акціонерів. За інформацією за 2015 рік, офіційними власниками банку значилися Лариса Смирнова та Леонід Первак. Голова наглядової ради банку кандидат у мери Києва Сергій Думчев.

Чи отримали гроші вкладники

У Фонді гарантування розповіли, що вкладникам фінустанови "Преміум" у рамках гарантійної суми виплатили близько 146 млн гривень.

Нагадаємо, збанкрутілі банки, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), у судовому порядку повертають кошти у своїх боржників. Так, на початок поточного року зобов’язали погасити борг на суму 75,9 млрд гривень.

Національний банк пропонує українським банкам запровадити "банкоматний національний роумінг". Ініціатива дозволить громадянам простіше отримувати доступ до своїх коштів у разі блекауту.

Раніше Національний банк відніс АТ "Форвард Банк" до категорії неплатоспроможних. Вкладникам банку обіцяють повернути гроші.

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