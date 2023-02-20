Приватизація в Україні — на продаж виставили кар’єр Кварц

Кар’єр виставили на приватизацію уперше за кілька років

Фонд державного майна України (ФДМУ) анонсував проведення онлайн-торгів з продажу Дружбівського кар’єру нерудних копалин "Кварц" в Житомирській області. Кар’єр виставили на приватизацію уперше за кілька років.

Про це повідомляється на сайті ФДМУ.

Що відомо про кар’єр "Кварц"

У Фонді зазначили, що Дружбівський кар’єр нерудних копалин "Кварц" розташований у Коростенському районі Житомирщини.

Об’єкт площею 128 гектарів, у нього входять 24 об’єкти нерухомості, зокрема будівлі управління, їдальня, побутовий корпус, гараж-стоянка для бульдозерів, корпус дроблення, трансформаторна підстанція. Не підлягає приватизації тільки технологічна дорога в напрямку села Рудня-Радовельська.

Протягом останніх двох років "Кварц" був збитковим: у 2021 році — 95 тис. гривень, у 2022-му — 290 тис. гривень.

За умовами приватизації, заборонено звільнення працівників кар’єру протягом шести місяців. Переможець аукціону буде зобов’язаний виплатити борги підприємства — 2,82 млн грн, уточнили у ФДМУ.

Аукціон з рідкісним лотом проведуть 9 березня поточного року.

Більше про приватизацію

В Україні від приватизації обсяг надходжень до державного бюджету сягнув 645 млн гривень у січні-лютому 2023 року. Найдорожчим об’єктом став Усть-Дунайський порт.

Перелік найдорожчих об’єктів очолює морський порт, проданий за понад 200 млн гривень. У списку:

Усть-Дунайський порт — 201 млн грн;

готель "Власта" у Львові — 115 млн грн;

Сторонибабський спиртзавод — 142 млн грн;

Жовтневий спиртзавод — 85 млн грн.

Раніше ми писали, що експерти вважають саму ідею проведення приватизації під час війни ризиковою. Існує загроза продати стратегічно важливі об'єкти за безцінь.

Нагадаємо, Фонд державного майна України (ФДМУ) після продажу морського торговельного порту Усть-Дунайськ готується виставити на приватизацію черговий порт. Цього разу йдеться про Білгород-Дністровський морпорт.