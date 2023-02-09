Автострахування в Україні — суми виплат зростуть до рівня ЄС

Це передбачено законопроєктом №8300

В Україні ринок автострахування реформують. Це передбачено законопроєктом №8300 "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", який чекає на друге читання.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

Проблеми застарілого законодавства

Проєкт закону передбачає підвищення страхових сум та інші покращення у сфері. Відомо, що законодавство у галузі не оновлювалось із 2005 року. Автором ініціативи виступив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами юристів, зміни до чинного законодавства обумовлені "недосконалістю процедур розрахунку та здійснення страхової виплати з відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, низьким лімітом відповідальності страховика, державним регулюванням ціноутворення за цим видом страхування, а також низькою ефективністю системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України та обмеженою роллю держави в контролі за його діяльністю".

Якщо законопроєкт затвердять, то система ОСЦПВ зміниться докорінно. Зокрема, збільшаться суми страхових виплат у разі аварій, розшириться список транспортних засобів, які обов’язково потребуватимуть страхування, зміняться терміни розгляду заяви про страхову виплату.

Вимоги наблизять до норм ЄС

Очікуються такі оновлення, які наблизять до вимог Директиви 2009/103/ЄС:

поступове підвищення максимальних розмірів страхової виплати;

пришвидшення гарантійних виплат потерпілим замість страховиків-банкрутів (щонайбільше 60 днів);

запровадження прямого врегулювання в усіх випадках ДТП, коли пошкодження завдано тільки транспорту;

поширення дії страхового покриття на всіх пасажирів авто, через який сталася аварія;

запровадження вільного ціноутворення для включення в систему ринкових механізмів;

зменшення терміну розгляду заяви про виплати з 90 до 60 днів;

встановлення стандартного переліку документів і визначення підстави для відмови у здійсненні страхової виплати.

Як зміняться фінансові гарантії

В країні посилять рівень захисту потерпілих у ДТП: суми приведуть до розмірів, встановлених в країнах Євросоюзу.

Нині ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, становить 320 тис. грн на одного потерпілого (незалежно від кількості потерпілих), а за шкоду, заподіяну майну потерпілих, – 160 тис. грн на одного потерпілого, проте не більше 800 тис. грн.

Упродовж чотирьох років після введення закону в дію сума збільшиться:

під час першого етапу до 1 млн грн на одного потерпілого;

до 20 млн грн на один страховий випадок (незалежно від кількості потерпілих осіб);

до 2 млн грн за шкоду, завдану майну потерпілим на один страховий випадок (незалежно від кількості).

Після цього розмір виплати будуть підвищувати ще більше.

Нагадаємо, в Україні, на думку аналітиків, на автомобільному ринку в 2023 році ситуація безпосередньо залежатиме від перебігу подій на фронті, що впливатиме на загальний стан економіки. Проте експерти переконані, що спостерігатиметься уповільнення зростання.