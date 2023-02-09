Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні оновлять автострахування: суми виплат зростуть до рівня ЄС arrow

В Україні оновлять автострахування: суми виплат зростуть до рівня ЄС

9 лютого 2023 14:45
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Автострахування в Україні — суми виплат зростуть до рівня ЄС
Це передбачено законопроєктом №8300
lis.jpg - Ксенія Лисновська

 В Україні ринок автострахування реформують. Це передбачено законопроєктом №8300 "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", який чекає на друге читання.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

Читайте також:

Проблеми застарілого законодавства

Проєкт закону передбачає підвищення страхових сум та інші покращення у сфері. Відомо, що законодавство у галузі не оновлювалось із 2005 року. Автором ініціативи виступив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами юристів, зміни до чинного законодавства обумовлені "недосконалістю процедур розрахунку та здійснення страхової виплати з відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, низьким лімітом відповідальності страховика, державним регулюванням ціноутворення за цим видом страхування, а також низькою ефективністю системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України та обмеженою роллю держави в контролі за його діяльністю".

Якщо законопроєкт затвердять, то система ОСЦПВ зміниться докорінно. Зокрема, збільшаться суми страхових виплат у разі аварій, розшириться список транспортних засобів, які обов’язково потребуватимуть страхування, зміняться терміни розгляду заяви про страхову виплату.

Вимоги наблизять до норм ЄС

Очікуються такі оновлення, які наблизять до вимог Директиви 2009/103/ЄС:

  • поступове підвищення максимальних розмірів страхової виплати;
  • пришвидшення гарантійних виплат потерпілим замість страховиків-банкрутів (щонайбільше 60 днів);
  • запровадження прямого врегулювання в усіх випадках ДТП, коли пошкодження завдано тільки транспорту;
  • поширення дії страхового покриття на всіх пасажирів авто, через який сталася аварія;
  •  запровадження вільного ціноутворення для включення в систему ринкових механізмів;
  • зменшення терміну розгляду заяви про виплати з 90 до 60 днів;
  • встановлення стандартного переліку документів і визначення підстави для відмови у здійсненні страхової виплати.

Як зміняться фінансові гарантії

В країні посилять рівень захисту потерпілих у ДТП: суми приведуть до розмірів, встановлених в країнах Євросоюзу.

Нині ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, становить 320 тис. грн на одного потерпілого (незалежно від кількості потерпілих), а за шкоду, заподіяну майну потерпілих, – 160 тис. грн на одного потерпілого, проте не більше 800 тис. грн.

Упродовж чотирьох років після введення закону в дію сума збільшиться:

  • під час першого етапу до 1 млн грн на одного потерпілого;
  • до 20 млн грн на один страховий випадок (незалежно від кількості потерпілих осіб);
  • до 2 млн грн за шкоду, завдану майну потерпілим на один страховий випадок (незалежно від кількості).

Після цього розмір виплати будуть підвищувати ще більше.

Нагадаємо, в Україні, на думку аналітиків, на автомобільному ринку в 2023 році ситуація безпосередньо залежатиме від перебігу подій на фронті, що впливатиме на загальний стан економіки. Проте експерти переконані, що спостерігатиметься уповільнення зростання.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:20 Одеса готує другий волонтерський десант до Херсону: потрібні водії та електрики

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

18:03 Андрій Лунін визнаний одним із найкращих гравців "Реала": допоміг здобути важливу перемогу

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:57 Сумська не стримала сліз, коли розповідала про доньку та онуків в росії: "Все прослуховується"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:55 Євросоюз має намір притягнути рф до відповідальності за агресію в Україні

Ексклюзив

17:40 Загрози для Одеської області немає: росіяни не ризикнуть йти у наступ у цьому напрямку – Рєзніков

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 лютого: Тельцям — абстрагуватися від проблем, Стрільцям — час спілкування

17:27 Скільки співробітників Міноборони та ЗСУ притягнули до відповідальності після аудитів: відповідь Резнікова

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 лютого: Тельцям — абстрагуватися від проблем, Стрільцям — час спілкування

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

Новина з відео

17:05 "Від нас залежить безпека всієї Європи": Президент України звернувся до Євроради

Ексклюзив

16:40 Литва надасть Україні зенітні комплекси для боротьби з Іранськими дронами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Новина з відео

23:51 Президент Зеленський прибув до Єлисейського палацу, — відео Новини.LIVE

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Актуальне по темі

None 9 Лютий 17:22

Одеса готує другий волонтерський десант до Херсону: потрібні водії та електрики

None 9 Лютий 18:08

"Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

None 9 Лютий 18:02

Андрій Лунін визнаний одним із найкращих гравців "Реала": допоміг здобути важливу перемогу

None 9 Лютий 15:48

Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB