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В Україні оновлять банківські правила: хто не зможе поповнити картку із серпня

21 липня 2023 09:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банки в Україні — у серпні оновлять правила поповнення карток
Банківська картка у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з 1 серпня 2023 року запрацюють оновлені банківські правила. У терміналах стане неможливо поповнити банківську картку без авторизації.

Це передбачено рішенням Національного банку України (НБУ).

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Які впровадять новації

Згідно з новими вимогами, у банкоматах доведеться вводити власний номер телефону.

Як розповіли у державній фінустанові ПриватБанк, для всіх операцій у терміналі, крім поповнення мобільного з експрес-панелі та одержання посилань для завантаження мобільних застосунків, стане необхідна авторизація клієнта з 1 серпня, пише Obozrevatel.

Водночас у Монобанку заявили, що вже з 1 серпня доведеться проходити авторизацію в застосунку "Дія" або, якщо відбувається поповнення в терміналі свого банку, потрібно ввести фінансовий номер телефону. Поповнити картку без комісії можна буде в таких банках: А-Банк, Універсал Банк. Водночас до серпня все ще є можливість без авторизації поповнити картку на 5 тисяч гривень (не більше 4 транзакцій за добу) у City24 та в EasyPay.

"Без авторизації — 5000 грн за добу, через NFC/Дія — 29 999 грн за добу", — додали у банку.

Відповідно до закону, банк самостійно може визначити максимальну суму поповнення банківської картки готівкою, однак сума не може бути більшою за 400 тис. грн. Українські банки переважно мають обмеження у 30–150 тис. грн, повідомляє видання.

Більше про банки

Нагадаємо, декілька днів тому у державному ПриватБанку оголосили про нові правила роботи. Зокрема, з 22 червня у терміналах самообслуговування знову доступні операції з готівковою валютою.

Також Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть

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