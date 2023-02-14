В Україні перевірять законність призначення пенсій — що відомо

Фахівці розробили відповідний проєкт наказу

У Міністерстві фінансів України запланували здійснити перевірку законності призначення пенсій громадянам. Для цього фахівці розробили відповідний проєкт наказу.

Проєкт оприлюднено для обговорення на офіційному порталі Федерації профспілок України (ФПУ).

Як пропонують перевіряти пенсії

Йдеться про проєкт наказу "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання". Відповідно до нього, верифікацію виплат пенсій та щомісячного довічного грошового утримання поділять на три етапи:

перевірку дотримання вимог обміну відомостями щодо персональних даних громадян (валідація);

перевірку достовірності персональної інформації про громадян;

перевірку правомірності надання пенсій та щомісячного довічного грошового утримання.

Перевірку здійснюватимуть шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України (ПФУ), з даними суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом чи законним представником, а саме щодо:

смерті реципієнта чи його законного представника, відповідно до даних Держреєстру актів цивільного стану громадян;

групи інвалідності реципієнта, категорії інвалідності, терміну, на який встановлюють інвалідність, відповідно до даних централізованого банку інформації з проблем інвалідності.

постійного проживання реципієнта за межами країни чи повернення на проживання на батьківщину, відповідно до даних Єдиного державного демографічного реєстру.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики уточнили, що планову індексацію пенсій в Україні проведуть 1 березня 2023 року, як це і передбачається пенсійним законодавством. Раніше глава відомства заявляла, що перерахунок може бути зроблений у квітні.

Цього року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.

В Україні громадяни невдовзі зможуть самостійно відкладати собі на пенсію, відкривши накопичувальні рахунки. В уряді заявили, що цьогоріч одним із основних пріоритетів для себе визначили запровадження обов’язкового пенсійного накопичення.