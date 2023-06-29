Кредити в Україні — кому планують обмежити видачу позик

Гроші у банківській касі. Фото: УНІАН

В Україні влада має намір суттєво обмежити можливість отримання банківських кредитів. Для деяких категорій громадян планують заборонити надання позик назавжди.

Це прописано у новому законопроєкті №9422, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).

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Які пропонують зміни у видачі кредитів

За словами представниці партії "Слуга народу" Ольги Василевської-Смаглюк, згідно із законопроєктом, повністю заборонять видачу кредитів громадянам, які мають ігрову залежність. Проте зміни будуть стосуватися також інших аспектів у питанні видачі позик:

опустять максимальну планку денної відсоткової ставки споживчих кредитів до 1%;

унеможливлять продовження терміну дії договору без укладення додаткової угоди;

заборонять маніпулятивну рекламу кредитів;

повернуть та посилять контрольні заходи Національного банку України (НБУ) щодо банків.

Раніше у Комітеті Верховної Ради з питань податкової політики розповіли, що новий законопроєкт передбачає:

заборону кредитодавцям та новим кредиторам вимагати сплати будь-яких платежів, не вказаних у договорах про споживчі кредити;

вимогу до кредитодавців передавати дані щодо всіх споживчих кредитів незалежно від сум у бюро кредитних історій.

Загалом документ спрямований на контроль за видачею мікрокредитів. Зараз законопроєкт розглядають у Комітеті з питань фінансів та податків.

Списання непогашених кредитів

Раніше державна фінустанова "Приватбанк" розіслала повідомлення про автоматичне списання непогашених кредитів. Це відбуватиметься при примусовому закритті рахунків.

"Це стосується клієнтів, яким банк відмовив у підтримці ділових відносин через недотримання чинного законодавства щодо незаконного використання та отримання коштів", — йдеться у розсилці банку.

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Також ми писали, що в Україні спростили умови погашення деяких видів споживчих кредитів. Зміни стосуються виключно внутрішньо переміщених (ВПО) та громадян, які проживають на пошкоджених через війну територіях.

Заборгованість українців за мікрокредитами з початку 2023 року зросла на сотні мільйонів гривень. Сума взятих позик збільшилася майже на 40%.

Нагадаємо, на українському автомобільному ринку спостерігається пожвавлення у сфері продажу транспорту у кредит. Частка від загального числа реалізації авто зросла на 3% з початку 2023 року.