Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні політпартії змусять відзвітувати про фінанси: деталі законопроєкту arrow

В Україні політпартії змусять відзвітувати про фінанси: деталі законопроєкту

10 серпня 2023 11:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Партії змусять відзвітувати про фінанси — деталі законопроєкту
Засідання Верховної Ради. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні політичні партії змусять відзвітувати про фінансування. Законопроєкт, який відновлює фінансову звітність та державний контроль, пройшов перше читання у Верховній Раді.

Про це повідомив народний депутат від політичної фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Читайте також:

Повернення фінзвітності

Йдеться про проєкт закону № 9419-1 про відновлення фінзвітності та держконтролю за фінансуванням політичних партій.

Відомо, що у разі ухвалення документа у цілому та після набуття чинності, українські політсили муситимуть подати звіти за всі періоди, коли цього не робили, починаючи з 2020 року. На це відведуть 120 днів, а на подачу фінансових звітів про державне фінансування — 90 днів.

Законопроєкт враховує особливості фінансового звітування партій, які повʼязані з війною. Через те, що частина територій була чи залишається під тимчасовою окупацією, подекуди документи партій можуть бути втрачені чи свідомо знищені керівниками організацій. У таких випадках неможливість подачі повної інформації про майно, доходи, витрати повинна мати документальне підтвердження.

Звітування про фінансування державою політичних партій призупинилося спочатку у 2020 році на тлі пандемії коронавірусу, а 2022 року — на тлі воєнного стану. Востаннє політпартії складали фінзвіти ще за третій квартал 2020-го.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні можуть встановити на період дії воєнного стану обмеження на заробітні плати чиновників у 100 тисяч гривень. Також можуть зупинити практику видатків з державного та місцевих бюджетів на благоустрої міст, утримання державних резиденцій, а також організацію дороговартісних свят.

Також ми писали, що в уряді оприлюднили заробітні плати міністрів та прем'єра Дениса Шмигаля. У липні посадовці отримали щонайменше 65 тисяч гривень посадового окладу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

None

Вибори під час війни: чи справді влада готується до перегонів. Ексклюзив

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз