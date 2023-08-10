Партії змусять відзвітувати про фінанси — деталі законопроєкту

Засідання Верховної Ради. Фото: google.com

В Україні політичні партії змусять відзвітувати про фінансування. Законопроєкт, який відновлює фінансову звітність та державний контроль, пройшов перше читання у Верховній Раді.

Про це повідомив народний депутат від політичної фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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Повернення фінзвітності

Йдеться про проєкт закону № 9419-1 про відновлення фінзвітності та держконтролю за фінансуванням політичних партій.

Відомо, що у разі ухвалення документа у цілому та після набуття чинності, українські політсили муситимуть подати звіти за всі періоди, коли цього не робили, починаючи з 2020 року. На це відведуть 120 днів, а на подачу фінансових звітів про державне фінансування — 90 днів.

Законопроєкт враховує особливості фінансового звітування партій, які повʼязані з війною. Через те, що частина територій була чи залишається під тимчасовою окупацією, подекуди документи партій можуть бути втрачені чи свідомо знищені керівниками організацій. У таких випадках неможливість подачі повної інформації про майно, доходи, витрати повинна мати документальне підтвердження.

Звітування про фінансування державою політичних партій призупинилося спочатку у 2020 році на тлі пандемії коронавірусу, а 2022 року — на тлі воєнного стану. Востаннє політпартії складали фінзвіти ще за третій квартал 2020-го.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні можуть встановити на період дії воєнного стану обмеження на заробітні плати чиновників у 100 тисяч гривень. Також можуть зупинити практику видатків з державного та місцевих бюджетів на благоустрої міст, утримання державних резиденцій, а також організацію дороговартісних свят.

Також ми писали, що в уряді оприлюднили заробітні плати міністрів та прем'єра Дениса Шмигаля. У липні посадовці отримали щонайменше 65 тисяч гривень посадового окладу.