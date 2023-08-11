Держслужбовців поменшає — куди спрямують заощаджені гроші

Засідання Кабміну. Фото: mof.gov.ua

В Україні у січні-червні поточного року суттєво скоротилась кількість державних службовців. В уряді наголошують на необхідності реформи держуправління.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

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Чиновників поменшає

Як зазначають у відомстві, з початку року число працівників в органах держвлади зменшилося на 2,7 тисячі осіб. Станом на початок липня налічується 173,1 тисячі держслужбовців.

У міністерстві наголошують, що на тлі воєнного стану назріла серйозна необхідність реформування системи державного управління. Заощаджені кошти планують спрямувати на забезпечення якості, а також ефективності діяльності державних службовців.

За даними Мінфіну, загалом в органах державної влади станом на початок третього кварталу функціонує (не враховуючи сектор безпеки та оборони) секретаріат Кабінету міністрів та 17 міністерств, 20 служб, 14 агенцій, чотири інспекції, чотири комісії, вісім інших органів, чисельність яких встановлює уряд. Також є дев'ять держорганів, кількість яких не встановлює Кабмін, 24 місцеві державні адміністрації та шість органів судової влади.

Зарплати в уряді

Днями в уряді оприлюднили заробітні плати міністрів та прем'єра Дениса Шмигаля. У липні посадовці отримали щонайменше 65 тисяч гривень посадового окладу.

Зокрема, розмір посадового окладу прем'єра становить 82,38 тисячі гривень, проте з вирахуванням податку з доходів фізосіб та військового збору "на руки" отримав 66,32 тисячі гривень. При цьому, чи були нарахування у вигляді різноманітних доплат, які, як правило, перевищують суму окладу, не вказано.

Віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук отримали по 82,38 тисячі гривень, а після вирахування податків — по 66,32 тисячі гривень. Про доплати також немає інформації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні можуть встановити на період дії воєнного стану обмеження на заробітні плати чиновників у 100 тисяч гривень. Також можуть зупинити практику видатків з державного та місцевих бюджетів на благоустрої міст, утримання державних резиденцій, а також організацію дороговартісних свят.

Також ми писали, що за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.