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В Україні повернуть обов’язкове декларування: Арахамія назвав дату

25 травня 2023 17:36
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
В Україні повернуть обов’язкове декларування: Арахамія назвав дату
Голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія. Фото: УНІАН
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Верховна Рада України до кінця червня планує ухвалити у першому читанні законопроєкт про відновлення обов’язкового декларування. В цілому документ хочуть прийняти до кінця вересня 2023 року.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" і автор законопроєкту Давид Арахамія у коментарі "Чесно".

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Арахамія відзначив, що наразі крім його основного законопроєкту №8071, який ще з осені минулого року отримав висновок Антикорупційного комітету і чекає на розгляд у сесійній залі, на розгляд парламенту готують новий, альтернативний законопроєкт. Над цим документом працює робоча група, до якої залучені НАЗК і НАБУ.

Як будуть повертати обов’язкове декларування

Політик розказав, який ще шлях має пройти документ до його остаточного прийняття.

"Робоча група засідала чотири-п’ять разів. Є вже напрацьована модель, яка погоджена з НАБУ. Ще чекаємо остаточного погодження з НАЗК. Після того ці напрацювання кладемо на папір у вигляді альтернативного законопроєкту і це вже погодимо ще один раз із представниками G7, бо вони зацікавлена сторона і опікуються цим питанням. Як ні в кого не буде жодної "алергії" — будемо реєструвати і голосувати до першого читання", — додав Давид Арахамія.

Нагадаємо, 23 травня почала роботу місія із першого перегляду програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду. У МВФ наголосили, що українська влада взяла на себе дуже серйозні зобов’язання та висловила чіткі графіки щодо втілення важливих законодавчих змін. Зокрема, серед таких — обіцянка відновити обов’язок для державних посадовців декларувати всі свої активи та доходи. Згідно з програмою EFF, це необхідно зробити до кінця липня 2023 року.  

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