Курс долара в Україні — коли знизиться долар у ціні

Долар почне повільно рухатися в бік офіційного вже цього тижня

На українському готівковому ринку очікується зниження курсу американської валюти. Долар почне повільно рухатися в бік офіційного вже цього тижня.

Такий прогноз ЗМІ озвучила директорка Департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько.

Що сприятиме зміцненню гривні

Як зазначила експерт, зміцнення національної валюти стане можливе у тому випадку, якщо збережуться загальні тенденції січня. Йдеться про ослаблення попиту на готівкову і збільшення попиту на безготівкову валюту серед українців.

"Цього тижня з великою ймовірністю ринок зробить спроби подолати психологічну позначку 40 гривень за долар, але минулого тижня цей рівень виявився занадто міцним", — зауважила вона.

На думку фінансиста, швидше за все, цього тижня готівковий курс долара коливатиметься довкола цієї позначки в діапазоні 39,7 – 40,4 гривні за долар.

Скільки зараз коштує валюта

8 лютого на українському готівковому ринку курс долара практично не змінився. У середньому долар купують за 39,67, що на дві копійки більше, ніж було напередодні. Продають за 40,34 грн/дол, що на одну копійку менше, свідчить інформація на сайті Kurs.

У державній фінустанові "ПриватБанк" продають валюту на тому ж рівні, який був попереднього банківського дня. Так, банк виставив курс у купівлі на рівні 39,50 грн/дол., у продажу — 40,00 грн/дол.

Ощадбанк купує долар за 39,80, а продає за 40,55 грн/дол, що на 5 копійок дешевше.

Райффайзен Банк підвищив курс у купівлі на 10 копійок, до 39,80 грн/дол., а в продажу знизив до 40,35 грн/дол.

Як змінився курс американської валюти на чорному ринку за даними порталу Мinfin:

Раніше у Національному банку заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.

Нагадаємо, на думку керівника комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.українському валютному ринку курсу долара довоєнних показників більше не буде. Також для суттєвого просідання курсу національної валюти немає передумов.

Також ми писали, що банкіри та фінансисти курс гривні прогнозують протягом наступних 12 місяців на рівні 42,70 грн/долар. У жовтні банкіри заявляли, що курс може становити 43,23 грн/долар. На переконання фінансових аналітиків, долар буде дешевший — 41,11 грн/дол. У жовтні прогнозували 42,30 грн/дол.