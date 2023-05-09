В Україні різко зменшилась кількість вакансій в IT

Програмістка працює за комп'ютером. Фото: freepik.com

Цьогоріч у квітні на сайті для пошуку роботи Dou IT-компанії розмістили рекордно низьку кількість пропозицій для працевлаштування за останні три роки. Так, працедавці запропонували 3226 вакансій.

Про це інформує Dou.

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У яких категоріях зменшилася кількість вакансій

У дослідженні було зазначено, що квітневі показники вакансій 2023 року були найнижчими відтоді, як пандемія коронавірусу досягла свого піка в квітні 2020 року, коли було опубліковано лише 2992 пропозиції про роботу.

Загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua з січня 2022 по квітень 2023. Фото: dou.ua

Хоча загальна кількість вакансій зменшилася, порівняно з минулим роком збільшилася кількість нетехнічних вакансій, зокрема для початківців. Крім того, на фоні росту конкуренції, яка за останній рік досягла рекордно високого рівня, знайти роботу стає все важче. Цікаво, що у квітні понад половина з 20 найактивніших компаній були продуктовими.

Також зазначається, що кількість позицій в економічних категоріях зросла на понад 50%, а в технічних навпаки — на 50% впала. Між березнем і квітнем цьогоріч бачимо, що тільки три категорії, а саме Unreal Engine, React Native та Unity, демонструють позитивну динаміку у квітні. У решті категорій спостерігається спад.

Який досвід роботи фахівців має більший попит

На Dou понад 1000 пропозицій роботи кожній із категорій — "від 3 до 5 років досвіду" і "від 1 до 3 років". Щодо фахівців з досвідом більш як 5 років, найбільше вакансій є у категоріях Java, Front-end, Node.js, DevOps та .NET. Маркетологи та продавці найбільш поширені позиції для малодосвідчених спеціалістів. Натомість для фахівців з досвідом року або навіть без досвіду, найбільше вакансій є в нетехнічних категоріях, таких як Sales, Marketing та Support.

Кількість вакансій за досвідом роботи. Фото: dou.ua

Які компанії розмістили найбільше пропозицій

У квітні цьогоріч компанія Genesis розмістила найбільше вакансій, а компанії Ajax Systems, PIN-UP.BUSINESS, Raiffeisen Bank — понад 30 вакансій.

Кількість компаній, що опублікували вакансії. Фото: dou.ua

Нагадаємо, що Збройним Силам України або Міністерству оборони України дуже потрібні фахівці, які мають IT-освіту. Серед затребуваних професій є тестувальники та розробники програмного забезпечення. Заробітні плати стартують від 21 000 грн.