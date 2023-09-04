Валюта в Україні — банки продали населенню більше доларів та євро

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE

В Україні підвищився попит на іноземну валюту. У серпні 2023 року комерційні банки продали доларів та євро більше, аніж купили.

Про це свідчить інформація Національного банку України (НБУ).

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Зростання попиту на валюту

За даними НБУ, українці продали готівкової та безготівкової валюти на 1,749 мільярда доларів (в еквіваленті) і купили її на 1,898 мільярда.

Населення активізувалось скуповувати валюту у фінустановах після літньої перерви. Обсяг чистої купівлі іноземної валюти становив 148,5 мільйона доларів.

"У серпні українці знову купили валюти більше, ніж продали. До цього протягом двох місяців було навпаки", — зазначають у НБУ.

Джерело: НБУ

Загалом з початку поточного року громадяни продали 11,87 млрд та придбали 13,83 млрд доларів. Обсяг чистої купівлі валюти склав 1,961 млрд доларів.

Джерело: НБУ

Варто зауважити, що Національний банк наприкінці серпня дозволив банкам продавати безготівкову валюту до 50 тис. гривень на місяць (в одній фінустанові). Також НБУ збільшив удвічі ліміт купівлі валюти для депозиту на місяць.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що найбільша державна фінустанова України "ПриватБанк" з початку року встановила новий історичний рекорд із розміру прибутку. Банк отримав 29,7 млрд гривень чистого доходу.

Також ми писали, НБУ у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.