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В Україні розглянуть можливість вдосконалити ліцензування азартних ігор

2 листопада 2023 19:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні розглянуть можливість вдосконалити ліцензування азартних ігор
Данило Гетманцев. Фото: Верховна Рада
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Український уряд планує розглянути можливість вдосконалення ліцензування у сфері азартних ігор та державних лотерей. Все це пропонується у законопроєкті №10101.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Що пропонується

За словами Гетманцева, законопроєкт містить в собі вдосконалення ліцензування азартних ігор та державних лотерей з метою недопущення зловживань положеннями чинного законодавства в частині:

  • унеможливлення повернення на ринок азартних ігор тих суб’єктів господарювання, які з початку воєнного стану не платили за ліцензії;
  • встановлення додаткових вимог до ліцензіатів у сфері організації та проведення азартних ігор та підстав для анулювання ліцензій у цій сфері;
  • встановлення плати для суб’єктів господарювання, які провадять діяльність із випуску та проведення державних лотерей, до Держбюджету України у вигляді відрахувань від проведення державних лотерей до оголошення результатів першого конкурсу.

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді України (ВРУ) зареєстрували законопроєкт, який передбачає чергові зміни для бізнесу з 1 січня 2024 року. Йдеться про проєкт закону №10166, автором якого виступив Гетманцев. Ще раніше політик розповів, чи є катастрофа в економіці України. 

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