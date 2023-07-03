Податки зі зборів волонтерів не стягуватимуть — деталі закону

Гроші у руках. Фото: google.com

Український парламент розширив перелік волонтерів, зі зборів яких не стягуватимуть податки. Йдеться про ухвалення у цілому законопроєкту №8401.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

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За законопроєкт, який вносить зміни до Податкового кодексу України та інших законів щодо особливостей оподаткування на час воєнного стану, проголосував 251 народний депутат.

Документ, зокрема, розширив список волонтерів, благодійна допомога яких звільнена від оподаткування, проте обмежено термін такого звільнення. Час дії звільнення від оподаткування завершиться 31 грудня наступного року після завершення воєнного стану.

Так, звільнено від оподаткування допомогу, яку збирають також волонтери, котрі не входять до спеціального реєстру волонтерів. Вони звільнені від оподаткування у звітному податковому році, що передує року внесенню фізособи до Реєстру волонтерів.

За чинним законодавством, звільняються від оподаткування збори волонтерів з реєстру до 1 січня поточного року.

Нагадаємо, в Україні за час війни волонтери лише в Monobank відкрили майже 40 тисяч рахунків для збору коштів. При цьому офіційно зареєстрованих — в рази менше.

Раніше повідомлялося, що в Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.