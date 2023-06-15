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В Україні стрімко уповільнюється інфляція, — НБУ

15 червня 2023 18:38
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
В Україні стрімко уповільнюється інфляція, — НБУ
Чек з цінами. Джерело: businessam.be
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Інфляція в Україні продовжує швидко знижуватися. Темп зростання споживчих цін продовжує сповільнюватися швидше, ніж того очікували спеціалісти.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України.

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У травні інфляція знизилася до 15,3% в річному вимірі. Натомість у квітні темп інфляції дорівнював 17,9%. При цьому у місячному вимірі ціни зросли на 0,5%.

У травні сприяли стримуванню інфляції достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, а також поліпшення інфляційних та курсових очікувань.

Як змінились ціни

Подорожчання продовольчих товарів сповільнилося до 17,1%. Це відбулося завдяки подальшому зниженню темпів зростання витрат на сировину та енергію, а також відновленню виробничих та логістичних ланцюгів.

Зростання цін на непродовольчі товари також сповільнилося — до 14,5%, а темпи зростання вартості послуг знизилися до 14,6%.

Зростання цін на продукти харчування зменшилося до 22,6%. Зниження імпортних цін та підсилення готівкового курсу гривні сприяли подальшому сповільненню зростання цін на банани, а розширення пропозиції допомогло стримати підвищення цін на тепличні овочі і яйця.

"Водночас вищими темпами дорожчали овочі борщового набору: капуста – через міжсезоння постачань ранніх сортів, а цибуля і морква – внаслідок вичерпання запасів в Україні та за кордоном. Вищі темпи здорожчання м'яса зумовлені, як і місяць тому, недостатньою внутрішньою пропозицією та слабким імпортом на тлі підвищення світових цін", — додали в НБУ.

Нагадаємо, трагедія на Каховській ГЕС призвела до екологічної катастрофи, десятки гектар сільськогосподарських угідь наразі не придатні для посівної і стоїть питання про родючість землі. Постражали саме ті регіони, де вирощувалися овочі. Економіст Олександр Хмелевський розповів, чи буде в Україні дефіцит овочів та як катастрофа вплине на їхню ціну.

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