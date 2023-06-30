Штрафи для роботодавців суттєво зросли — за що посилили покарання

Жінка підписує документи. Фото: Freepik

В Україні суттєво збільшили деякі штрафи для роботодавців. Йдеться про посилення покарання компаній, де працюють іноземці без офіційного оформлення.

Такі вимоги прописані у законопроєкті №4411, який парламент підтримав у цілому, пише Sud.ua.

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Що чекає на порушників

Документ, який передбачає збільшення штрафів за незаконне працевлаштування іноземців, внесе зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосується вдосконалення законодавства у питанні міграції.

Штраф для компанії, де в штаті виявлять іноземця без дозволу на роботу, становитиме двісті-триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо у компанії виявлять нелегала, який працює без дозволу на роботу, то покарання посадовців становитиме триста-чотириста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Злісним порушникам загрожувати штраф до 600 неоподаткованих мінімумів.

Передбачається встановлення адмінвідповідальності за злісну непокору законній вимозі представникові міграційної служби.

Держприкордонслужба та працівники поліції, які займаються виявленням та доставленням нелегальних мігрантів, можуть стикатися з проявами злісної непокори або відмовою виконувати законні права з боку іноземців. Запроваджуються штрафи для нелегалів.

Зараз стягують штраф за кожну особу у двадцятикратному розмірі мінімальної зарплатні, встановленої на час виявлення порушення.

Інспектування компаній

У Державній службі з питань праці України попередили про існування трьох випадків, за яких можливі перевірки компаній під час війни:

якщо звернулися самі працівники зі скаргою на порушення трудових прав;

за дорученням прем'єр-міністра, зокрема, у питанні дотримання термінів виплати заробітної плати;

у разі нещасного випадку на виробництві.

Штрафи за "зарплати у конвертах"

Українське законодавство передбачає відповідальність за працю неоформлених працівників. Штрафи можуть сягати 200 тис. грн. Сума значно більша за зарплатню працівників на рівні мінімальної (6,7 тис. грн) зі сплатою податків та зборів, наголошують податківці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у травні 2023 року стартувала програма E-Export Intensive для підприємців, які у зв'язку з війною змушені перезапускати бізнес. У її рамках можна буде отримати гранти до 35 тисяч доларів.

Також ми писали, що у 2023 році в Україні має запрацювати автоматичний обмін фінансовими та податковими даними із країнами Європейського союзу (ЄС). Юристи запевняють, що на українців чекає повна "детінізація" через розкриття банками відомостей про рахунки та залишки на них на запити податківців.