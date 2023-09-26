Курс долара — у жовтні очікуються зміни на валютному ринку

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у жовтні 2023 року на готівковому ринку може подорожчати американська валюта. Долар може досягнути позначки у 40 грн/$.

Такий прогноз озвучив керівник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, пише Obozrevatel.

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Яка зараз ситуація на ринку

За словами експерта, до кінця вересня долар ще коштуватиме 38,7-39 грн. Водночас, у банківському секторі вже готуються до подорожчання готівкового долара найближчого місяця. За прогнозом, курс валюти може суттєво перевищити поточні показники.

"Можливий коридор на готівковому ринку може бути на рівні 37,5-40 грн/долар — із незначним спредом (до 0,3 грн)... За невеликої амплітуди щоденних коливань, яка перебуватиме в межах 0,3-0,5 грн", — розповів експерт.

При цьому банкір зауважив, що точно передбачити, як буде поводитись готівковий курс у жовтні, доволі складно. На нього впливатимуть такі фактори:

обсяг міжнародної допомоги, системність фінансових надходжень;

дії Національного банку щодо лібералізації валютного ринку, ймовірний перехід до плаваючого курсу;

експорт аграрної продукції;

старт опалювального сезону.

Який зараз курс долара

26 вересня на готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,26 грн. У купівлі — 37,53 грн (-0,01), в продажу — 38,27 (0,00). Євро коштує у купівлі 40,31 грн (-0,02), у продажу — 41,18 (-0,05) грн.

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,20 грн (+0,10), у продажу — 38,33 (+0,07). Ціна євро у купівлі — 40,85 грн, в продажу — 41,10.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк продовжує реалізацію стратегії пом'якшення валютних обмежень. Так, вимог до продажу безготівкової іноземної валюти громадянам поменшає.

Також ми писали, що банки відзвітували про рекордні за всю історію незалежності країни прибутки. Зокрема, за вісім місяців дохід фінустанов сягнув 95,1 млрд грн.