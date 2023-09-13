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В Україні удосконалять порядок виплати компенсацій за знищене житло

13 вересня 2023 10:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Компенсації за знищене житло відбуватимуться по-новому — що зміниться
Зруйнований будинок. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні влада має намір удосконалити програму виплати грошових компенсацій за пошкоджене чи знищене під час війни житло. Вносити зміни планують за участі місцевої влади.

Такі наміри анонсувала голова комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування Олена Шуляк.

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Чому змінять програму виплат

Як пояснила Шуляк, оскільки більшість громадян не мають змоги самостійно поремонтувати пошкоджені оселі чи придбати нове замість зруйнованого Верховна Рада ще у лютому поточного року ухвалила закон щодо компенсацій. Це був серйозний крок у питанні забезпечення соцзахисту громадян, програма працює доволі результативно. Однак вона вимагає покращення.

Зараз багато таких об’єктів розташовані на окупованих територіях, де відновлення почнеться тільки після деокупації. При цьому громадяни повинні мати гарантію того, що їм не доведеться потім самостійно відбудовувати житло.

Зміни у програмі задля більшої ефективності ухвалюватимуть виключно за участі громад. Задля цього організують низку консультацій, де планують обмінятися оцінками проєкту і ідеями з покращення. До них долучать також представників профільних міністерств, народних депутатів, громадян, житло який пошкоджене чи зруйноване

"Також ми запрошуємо до участі голів та депутатів громад, представників комісій, які приймають рішення про компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, незалежні українські та міжнародні експерти, профільні ГО, технічні інвентаризатори, оцінювачі майна, судді, нотаріуси та інші. На основі нашого діалогу ми сформуємо рекомендації щодо покращення механізму виплати компенсацій", — додала голова комітету.

Перше обговорення проведуть 20 вересня для мешканців західних і північних регіонів країни, друге, 27 вересня, для жителів східних і центральних областей країни, третє, 3 жовтня, для жителів південних областей України та АР Крим.

Що ще варто знати

Нагадаємо, депутати Верховної Ради України (ВРУ) планують ухвалити законопроєкт, який дозволить державі конфісковувати в українців майно та земельні ділянки без судових рішень. Йдеться про документ під номером 8225.

Також ми писали, що в Україні державну програму "єВідновлення" на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене через російську агресію житло змінять. Грошові кошти зможуть отримати також ті громадяни, які самостійно відремонтували пошкоджене житло. Нові правила можуть запрацювати восени поточного року.

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