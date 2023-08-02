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В Україні відомий банк допомагав шахраям ухилятися від сплати податків

2 серпня 2023 09:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банк Конкорд допомагав шахраям ухилятися від сплати податків
Відділення банку "Конкорд". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати відомий український банк "Конкорд". Причиною став міскодинг, який розслідувала тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради (ВР) з грального бізнесу.

Про це розповів представник Податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

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Так, у Податковому комітеті підтримали дії регулятора у протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також ухилянню від оподаткування.

За словами політика, другу найбільшу фінустанову позбавили ліцензії через допомогу шахраям в ухиленні від оподаткування у гральному бізнесі.

"Рішення ухвалене у зв’язку із систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення... Рішення справедливе, обґрунтоване і дуже повчальне. Ніхто не має права красти в армії у війну", — написав Железняк.

Що відомо про банк "Конкорд"

Банк заснували у серпні 2006 року. За час діяльності відкрилося 14 відділень, найбільше — у Дніпрі (чотири) та Києві (три). 2012 року його бенефіціарами стали Олена та Юлія Сусідки.

Раніше фінустанова "Конкорд" фігурувала у розслідуваннях щодо махінацій у сфері грального бізнесу.

Правління Нацбанку ухвалило рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Конкорд" з 1 серпня.

Частка банку становила 0,17% активів платоспроможних фінустанов, тому виведення з ринку не вплине на стабільність банківського сектору.

Також "Конкорд" оштрафували на 400 тис. грн за порушення вимог, а саме —  відсутність даних про отримувача фінансів та ініціатора під час грошових переказів.

У Нацбанку пообіцяли, що кожен вкладник отримає від Фонду гарантування вкладів фінансове відшкодування у повному розмірі вкладу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 22 липня "Сенс Банк" з російським "корінням" офіційно став державним. Це дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності. 

Також ми писали, що в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.

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