Банк Конкорд допомагав шахраям ухилятися від сплати податків

В Україні відомий банк допомагав шахраям ухилятися від сплати податків
Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати відомий український банк "Конкорд". Причиною став міскодинг, який розслідувала тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради (ВР) з грального бізнесу.
Про це розповів представник Податкового комітету ВР Ярослав Железняк.
Незаконна діяльність банку
Так, у Податковому комітеті підтримали дії регулятора у протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також ухилянню від оподаткування.
За словами політика, другу найбільшу фінустанову позбавили ліцензії через допомогу шахраям в ухиленні від оподаткування у гральному бізнесі.
"Рішення ухвалене у зв’язку із систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення... Рішення справедливе, обґрунтоване і дуже повчальне. Ніхто не має права красти в армії у війну", — написав Железняк.
Що відомо про банк "Конкорд"
Банк заснували у серпні 2006 року. За час діяльності відкрилося 14 відділень, найбільше — у Дніпрі (чотири) та Києві (три). 2012 року його бенефіціарами стали Олена та Юлія Сусідки.
Раніше фінустанова "Конкорд" фігурувала у розслідуваннях щодо махінацій у сфері грального бізнесу.
Правління Нацбанку ухвалило рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Конкорд" з 1 серпня.
Частка банку становила 0,17% активів платоспроможних фінустанов, тому виведення з ринку не вплине на стабільність банківського сектору.
Також "Конкорд" оштрафували на 400 тис. грн за порушення вимог, а саме — відсутність даних про отримувача фінансів та ініціатора під час грошових переказів.
У Нацбанку пообіцяли, що кожен вкладник отримає від Фонду гарантування вкладів фінансове відшкодування у повному розмірі вкладу.
Що ще варто знати
Нагадаємо, 22 липня "Сенс Банк" з російським "корінням" офіційно став державним. Це дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності.
Також ми писали, що в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.