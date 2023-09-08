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В Україні визнали неплатоспроможним черговий банк: що буде з вкладами

8 вересня 2023 10:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нацбанк визнав неплатоспроможним черговий банк — що буде з вкладами
Будівля НБУ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні визнали неплатоспроможною чергову фінустанову. Йдеться про АТ "Укрбудінвестбанк".

Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Деталі рішення щодо "Укрбудінвестбанку"

Зазначається, що 7 вересня правління НБУ віднесло "Укрбудінвестбанк" до списку неплатоспроможних.

На початок осені частка банку на ринку становила 0,04% активів платоспроможних банків. Тому рішення регулятора не похитне стабільність банківської сфери.

Відомо, що НБУ пішов на такий крок через невиконання "Укрбудінвестбанком" письмової вимоги регулятора, ігнорування зауважень до плану заходів, відсутність заходів щодо покращення фінансового стану та приведення власної діяльності у відповідність до українського законодавства.

Місяць тому правління НБУ віднесло його до категорії проблемних через невиконання рішення щодо обмеження окремих видів фінансових операцій. Після цього фінансовий стан істотно погіршився, водночас менеджмент та власники не застосували належних заходів, щоб запобігти його неплатоспроможності.

Основна власниця "Укрбудінвестбанку" з часткою 74,9% — громадянка України Світлана Дем'яненко.

Що буде з вкладами клієнтів банку

Як зазначають у НБУ, кожен вкладник отримає від Фонду гарантування вкладів фізосіб відшкодування у повному розмірі.

Станом на початок вересня можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам фінустанови становила 606 млн гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, доходи українських банків продовжують перевершувати власні рекорди: у червні відзвітували про 15,5 млрд грн, а за січень-липень — 83,2 млрд грн. Це є найвищим показником за останні 15 років, кажуть експерти.

Також Державна податкова служба України (ДПС) у 2023 році має намір провести планові документальні перевірки більш ніж 1 тис. компаній, зокрема банків.

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