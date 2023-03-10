Видача лікарняних — в Україні влаштують масові перевірки

Таке завдання уряд доручив Пенсійному фонду України

В Україні влаштують масові перевірки обґрунтованості видачі лікарняних громадянам. Таке завдання уряд доручив Пенсійному фонду України (ПФУ).

Про це повідомляється на офіційному сайті Кабінету міністрів України (КМУ).

Що ухвалив уряд

Зазначається, що уряд ухвалив постанову №185, що затверджує механізм проведення представниками Пенсійного фонду перевірок обґрунтованості нарахування та продовження листків непрацездатності. Документ набув чинності з 7 березня.

Мета масштабних перевірок

Відповідно до урядової постанови, спеціалісти ПФУ мають здійснювати перевірки обґрунтованості видачі лікарняних для того, щоб запобігти нецільовому використанню коштів.

"Згідно із порядком метою перевірки листків непрацездатності є здійснення контролю за обґрунтованістю формування (видачі) листків непрацездатності, медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Перевірка листків непрацездатності проводиться уповноваженими посадовими особами територіального органу ПФУ та/або уповноваженими лікарями, перелік яких затверджується правлінням ПФУ", — наголошується у постанові.

До цього за результатами перевірки попередили виплати за необґрунтовано виданими чи продовженими лікарняними на суму понад 3,6 млн гривень у 2022 році. Здійснили близько 2 тис. планових та позапланових перевірок закладів охорони здоров’я, а також стільки ж страхувальників. Перевірками займались фахівці Фонду соціального страхування.

Нагадаємо, у лютому 2023 року змінилися заробітні плати та пенсії для військових. Зокрема, щомісячні доплати у розмірі 30 тисяч грн, які з лютого минулого року отримували військові та силовики, багатьом скасували.

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