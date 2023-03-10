Видача лікарняних — в Україні влаштують масові перевірки

В Україні влаштують масові перевірки обґрунтованості видачі лікарняних
В Україні влаштують масові перевірки обґрунтованості видачі лікарняних громадянам. Таке завдання уряд доручив Пенсійному фонду України (ПФУ).
Про це повідомляється на офіційному сайті Кабінету міністрів України (КМУ).
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Що ухвалив уряд
Зазначається, що уряд ухвалив постанову №185, що затверджує механізм проведення представниками Пенсійного фонду перевірок обґрунтованості нарахування та продовження листків непрацездатності. Документ набув чинності з 7 березня.
Мета масштабних перевірок
Відповідно до урядової постанови, спеціалісти ПФУ мають здійснювати перевірки обґрунтованості видачі лікарняних для того, щоб запобігти нецільовому використанню коштів.
"Згідно із порядком метою перевірки листків непрацездатності є здійснення контролю за обґрунтованістю формування (видачі) листків непрацездатності, медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Перевірка листків непрацездатності проводиться уповноваженими посадовими особами територіального органу ПФУ та/або уповноваженими лікарями, перелік яких затверджується правлінням ПФУ", — наголошується у постанові.
До цього за результатами перевірки попередили виплати за необґрунтовано виданими чи продовженими лікарняними на суму понад 3,6 млн гривень у 2022 році. Здійснили близько 2 тис. планових та позапланових перевірок закладів охорони здоров’я, а також стільки ж страхувальників. Перевірками займались фахівці Фонду соціального страхування.
Нагадаємо, у лютому 2023 року змінилися заробітні плати та пенсії для військових. Зокрема, щомісячні доплати у розмірі 30 тисяч грн, які з лютого минулого року отримували військові та силовики, багатьом скасували.
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