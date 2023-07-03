Рахунки заборонять поповнювати анонімно — деталі рішення НБУ

Банківське відділення. Фото: Privatbank

В Україні заборонять анонімне поповнення банківських карток через термінальні мережі. Тепер клієнтам для ідентифікації необхідно буде вносити додаткову інформацію.

Про це поінформували у пресслужбі Національного банку України (НБУ).

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Заборона на анонімне поповнення карток

Згідно з рішенням регулятора, громадянам з 1 серпня потрібно буде вказувати номер телефону платника коштів у розрахунковій квитанції. Внесені зміни до правил переказу грошей та поповнення рахунків через термінали покликані зменшити анонімність. Новація дозволить посилити контроль над рухом коштів.

Водночас, при оплаті комунальних послуг, рахунків за інтернет, телебачення, квитків на залізничний транспорт, податків, штрафів — вказувати номер не потрібно.

Під час поповнення рахунків треба буде вказати:

контактний номер телефону;

ввести одноразовий пароль, який буде надіслано на цей номер телефону.

Лише після успішного виконання цих кроків буде можливе здійснення переказу коштів на банківську картку.

Новація стосується платіжних послуг, які здійснюватимуть через термінали, тому торкнуться переказу коштів на карти банків Монобанк, ПриватБанк, ощадбанк, Сенс та інших.

Більше про банки

Нагадаємо, в Україні з 1 липня небанкам (обмінникам) дозволили необмежений за обсягом суми доступ до своїх рахунків у фінустановах для підкріплення кас готівкою. Йдеться про кошти у будь-якій валюті.

Також ми писали, що Національний банк посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.