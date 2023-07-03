Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні заборонять анонімне поповнення банківських карток arrow

В Україні заборонять анонімне поповнення банківських карток

3 липня 2023 13:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Рахунки заборонять поповнювати анонімно — деталі рішення НБУ
Банківське відділення. Фото: Privatbank
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні заборонять анонімне поповнення банківських карток через термінальні мережі. Тепер клієнтам для ідентифікації необхідно буде вносити додаткову інформацію.

Про це поінформували у пресслужбі Національного банку України (НБУ).

Читайте також:

Заборона на анонімне поповнення карток

Згідно з рішенням регулятора, громадянам з 1 серпня потрібно буде вказувати номер телефону платника коштів у розрахунковій квитанції. Внесені зміни до правил переказу грошей та поповнення рахунків через термінали покликані зменшити анонімність. Новація дозволить посилити контроль над рухом коштів.

Водночас, при оплаті комунальних послуг, рахунків за інтернет, телебачення, квитків на залізничний транспорт, податків, штрафів — вказувати номер не потрібно.

Під час поповнення рахунків треба буде вказати:

  • контактний номер телефону;
  • ввести одноразовий пароль, який буде надіслано на цей номер телефону.

Лише після успішного виконання цих кроків буде можливе здійснення переказу коштів на банківську картку.

Новація стосується платіжних послуг, які здійснюватимуть через термінали, тому торкнуться переказу коштів на карти банків Монобанк, ПриватБанк, ощадбанк, Сенс та інших.

Більше про банки

Нагадаємо, в Україні з 1 липня небанкам (обмінникам) дозволили необмежений за обсягом суми доступ до своїх рахунків у фінустановах для підкріплення кас готівкою. Йдеться про кошти у будь-якій валюті.

Також ми писали, що Національний банк посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз