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В Україні запрацювала місія МВФ: що обговорять

13 лютого 2023 09:18
lis.jpg - Ксенія Лисновська
В Україні запрацювала місія МВФ — що планують обговорити
Дискусія стосуватиметься виконання умов програми
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У понеділок, 13 лютого, в Україні поновила свою роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ). Дискусія стосуватиметься виконання умов програми.

Про це йдеться у заяві керівника постійного представництва фонду Ваграма Степаняна, розісланій ЗМІ.

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Плани місії

Як наголошується у заяві, сторони планують обговорити виконання умов Моніторингової програми.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів", — сказано у повідомленні.

Очікується, що у підсумку місія Міжнародного валютного фонду проаналізує виконання програми та обговорить повноцінну кредитну програму.

У грудні МВФ схвалив чотиримісячну моніторингову програму для України, втім, вона не передбачала виділення коштів.

Більше про МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги розміром 16 млрд доларів, щоб допомогти покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.

Раніше у МВФ назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один з них — повномасштабна війна росії проти України.

Також ми писали, що в Національному банку назвали п’ять ключових пунктів, які дадуть уявлення про те, що буде з економікою упродовж 2023-2025 років. В оновленому макроекономічному прогнозі деякі показники погіршили.

Нагадаємо, Міжнародному валютному фонді (МВФ) покращили очікування для глобального економічного зростання поточного року. Прогноз підвищили незначно — на 0,2%.

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