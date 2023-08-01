Мобільні рахунки — в Україні запрацювали нові правила поповнення готівкою

Мобільний телефон у руках. Фото: Unplush

В Україні з 1 серпня 2023 року запрацювали нові правила поповнення мобільних рахунків готівковими коштами через платіжні термінали. Це прописано в оновлених вимогах Національного банку України (НБУ).

Про це повідомляється на порталі одного з мобільних операторів Vodafone Україна.

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Поповнення мобільного рахунку по-новому

Як зазначається, НБУ з серпня змінює порядок здійснення фінансових операцій через платіжні термінали. Він передбачає обов’язкову ідентифікацію платника під час поповнення мобільного рахунку.

Ідентифікація здійснюватиметься двома способами:

на номер телефону надійде одноразовий пароль у вигляді смс;

пароль передадуть за допомогою телефонного дзвінка.

Після чого платник має ввести його на екрані платіжного пристрою.

"Київстар" також попередив про нововведення, опублікувавши покрокову інструкцію здійснення платежу:

платник має зазначити власний номер мобільного телефону, куди надійде дзвінок. Також можна замовити відправку смс-повідомлення;

для підтвердження даної операції необхідно ввести останні чотири цифри номера, з якого надійде виклик, код із смс чи повідомлення у месенджері;

після чого можна вносити потрібну суму у термінал.

У разі поповнення рахунку іншої людини, потрібно:

зазначити номер телефону абонента, рахунок якого буде поповнюватися;

потім треба ввести мобільний номер, куди надійде дзвінок, смс чи повідомлення у месенджері;

ввести у поле пароля останні чотири цифри номера телефону, з якого надійде дзвінок, чи код повідомлення;

внести в термінал необхідну суму.

При цьому інструкції актуальні тільки в разі поповнення рахунку в терміналах фірмових магазинів "Київстару", для решти — процес може бути інший.

Інші оператори відповідного попередження не публікували, проте норми постанови регулятора поширюються на всіх мобільних операторів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше НБУ попереджав, що в Україні з 1 серпня поточного року зміняться правила щодо поповнення банківських карт готівковими коштами. Посиляться перевірки громадян під час таких операцій.

Також Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть.